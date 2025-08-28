"MISLITE I NA MENE, HAJDE BRAĆO!" Leči se od leukemije, ali ne zaboravlja svoju zemlju - emotivno pismo Polonare košarkašima Italije
Italijani će odigrati danas prvi meč u grupnoj fazi Evrobasketa, a nekadašnji član reprezentacije Akile Polonara, koji se trenutno leči od leukemije, poslao je emotivno pismo svojim nekadašnjim saigračima.
- Hajde, braćo. Večeras počinje Evrobasket: vi ste u Limasolu, a ja ću, još jednu nedelju dana, biti u Valensiji. Tokom cele prve faze, pošto sam pre nekoliko dana završio drugi ciklus hemioterapije i još imam zakazane nekoliko dana u bolnici, ostaću ovde: čak ću morati da gledam Italija – Španija kao gost, sa španskim komentarom. Možda nađem način da ga čujem na italijanskom. Moja supruga Erika i moja deca, Vitorija i mali Aćile, nezamenljivo i stalno prisustvo tokom ovog puta, shvatili su tokom nedavnih prijateljskih utakmica da je utakmica Italije za mene svetinja: toliko da su odustali i pustili me da je gledam kao da sam sam kod kuće. Već znate koliko mi je žao što nisam sa vama, posebno zato što je ovo, sa 33 godine, moglo da bude moje poslednje leto sa Azurima. U mojoj svakodnevici, imati prijatelje – ili bolje, braću – kao što ste vi, mnogo mi pomaže, čak i sada kada sam završio drugi ciklus hemioterapije, iako lečenje još nije gotovo. Braćo, želim vam veliku sreću i jednu molbu: mislite i na mene, igrajte s još više vatre i s još većim takmičarskim duhom. Sanjam o tome da se vratite kući sa medaljom oko vrata. Volim vas, šampioni - napisao je Polonara.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
