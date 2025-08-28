"MISLITE I NA MENE, HAJDE BRAĆO!" Leči se od leukemije, ali ne zaboravlja svoju zemlju - emotivno pismo Polonare košarkašima Italije

Italijani će odigrati danas prvi meč u grupnoj fazi Evrobasketa, a nekadašnji član reprezentacije Akile Polonara, koji se trenutno leči od leukemije, poslao je emotivno pismo svojim nekadašnjim saigračima.

- Hajde, braćo. Večeras počinje Evrobasket: vi ste u Limasolu, a ja ću, još jednu nedelju dana, biti u Valensiji. Tokom cele prve faze, pošto sam pre nekoliko dana završio drugi ciklus hemioterapije i još imam zakazane nekoliko dana u bolnici, ostaću ovde: čak ću morati da gledam Italija – Španija kao gost, sa španskim komentarom. Možda nađem način da ga čujem na italijanskom. Moja supruga Erika i moja deca, Vitorija i mali Aćile, nezamenljivo i stalno prisustvo tokom ovog puta, shvatili su tokom nedavnih prijateljskih utakmica da je utakmica Italije za mene svetinja: toliko da su odustali i pustili me da je gledam kao da sam sam kod kuće. Već znate koliko mi je žao što nisam sa vama, posebno zato što je ovo, sa 33 godine, moglo da bude moje poslednje leto sa Azurima. U mojoj svakodnevici, imati prijatelje – ili bolje, braću – kao što ste vi, mnogo mi pomaže, čak i sada kada sam završio drugi ciklus hemioterapije, iako lečenje još nije gotovo. Braćo, želim vam veliku sreću i jednu molbu: mislite i na mene, igrajte s još više vatre i s još većim takmičarskim duhom. Sanjam o tome da se vratite kući sa medaljom oko vrata. Volim vas, šampioni - napisao je Polonara.

