"IMAMO MNOGO NOVIH IGRAČA, JOŠ UVEK NISAM ODLUČIO KO JE KAPITEN!" Janis Sferopulos pred početak predstojeće sezone

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da su "crveno-beli" doveli mnogo igrača pred predstojeću sezonu i dodao da je sada cilj da se ekipa što bolje uigra.

Košarkaši Crvene zvezde započeli su u utorak pripreme za predstojeću sezonu.

- Imamo mnogo novih igrača, čak devet. Sada je cilj da se to sve ukomponuje. Raspored je veoma zahtevan. Biće i više utakmica nego prošle godine, tako da želimo da budemo spremni za početak sezone. Što se igrača tiče, upoznajemo se. Imam svoju filozofiju koju želim da im prenesem. Ujedno, treba i oni mene da upoznaju - rekao je Sferopulos na konferenciji za medije.

On je naveo da ekipa radi na fizičkoj pripremi i da će na prijateljskim utakmicama graditi stil i ispravljati greške.

- Normalno je da se greši u ovoj fazi priprema. Veoma sam zadovoljan sastavom i hvala predsedniku Željku Drčeliću, kao i menadžmentu kluba na tome što su doveli najbolje dostupne igrače. Ali i na trening centru. Videli ste kakve uslove imamo. Mislim da bi svaki klub iz Evrolige bio zadovoljan time. Napredujemo u svakom segmentu i želimo da budemo i jedan od najbolje organizovanih klubova u Evropi - izjavio je trener Crvene zvezde.

Sferopulos je dodao da je klub tokom leta morao da donese teške odluke.

- Još uvek nisam odlučio oko kapitena, ali imamo sjajne kandidate. To su Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, pa i Kodi Miler Mekintajer koji je stranac, ali ovo mu je druga sezona kod nas. Svakako, srpski igrači imaju karakter da budu kapiteni. Dugo su u timu, mogu da budu lideri. Ovo je kompletan roster, uz Džoel Bolomboja kog čekamo da se oporavi. Ne znam kada će to biti, trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama i oporavlja se. Davidovac je dobio četiri slobodna dana. To je bila moja odluka, jer je trenirao sa reprezentaicjom dugo. Već sutra će biti na treningu sa nama, spreman je - dodao je trener Zvezde.

On je istakao da je srećan što je Milan Tomić postao novi generalni menadžer sportskog sektora Crvene zvezde.

- Već smo imali priliku da uspešno sarađujemo. Važan nam je, kao i njegov posao. Reč je o iskusnom stručnjaku, koji je bio sjajan, i trener, i igrač. Sada je generalni menadžer i siguran sam da će dati maksimum na toj funkciji - izjavio je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde je rekao da oseća podršku navijača pred početak sezone.

- Srećem stalno navijače na ulici i pružaju mi podršku. To i želimo od njih. Potrudili smo se da sastavimo što bolji tim. To mi je bilo izuzetno bitno. Obećavam da ćemo uraditi sve što je u našoj moći, ako treba i poginuti na terenu za Zvezdu - poručio je Sferopulos.

On je naveo da je Srbija prvi favorit na Evropskom prvenstvu.

- Imaju odličnog selektora, hemiju u ekipi. Godinama igraju zajedno i napravili su pobedničku atmosferu. Sve to su moji zaključci na osnovu onoga što sam gledao uživo ili preko TV ekrana. Želim im svu sreću, kao i reprezentaciji Grčke, naravno - izjavio je trener Crvene zvezde.

"Crveno-beli" će 30. septembra u prvom kolu Evrolige igrati protiv Olimpije iz Milana.

