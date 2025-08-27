KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Partizan protiv Olimpijakosa igra u Beču na Srpsku Novu godinu?

Šuška se već mesecima, a sada je Ostoja Mijailović potvrdio da se vode pregovori sa gradskim vlastima u Beču, da Partizan jedan meč u Evroligi odigra kao domaćin u tom gradu.

FOTO: M. Vukadinović

Poznato je od ranije da zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu koje će se u januaru igrati u Beogradskoj areni, crno-beli i Crvena zvezda neće moći da igraju nekoliko utakmica u toj hali. Zbog toga će morati privremeno da pronađu drugu lokaciju.

Šampion ABA lige će tri domaće evroligaške utakmice odigrati, po svemu sudeći van Srbije. Vrlo je moguće da to bude i u tri različita evropska grada, u kojima je jaka navijačka baza crno-belih.

– Prinuđeni smo da tri utakmice igramo van Arene. Tražimo velike košarkaške gradove koje imaju naše navijače u dijaspori. Razmišljamo o Beču, Minhenu i još jednom gradu koji ne želim da spominjem zato što još nije sigurna mogućnost da tamo igramo. Ideja nam je da u Beču gde živi velika naša dijaspora odigramo utakmicu na Srpsku Novu godinu sa Olimpijakosom. Gradske vlasti su pokazale da žele da nam pomognu oko toga, krajem meseca ću imati razgovore sa njima. Najkasnije za mesec dana će se znati gde ćemo igrati te utakmice – rekao je Mijailović u intervjuu za klupski sajt.

Prvi čovek Partizana se dotakao i budućih pojačanja, te istakao da trenutno traže igrače koji će biti rezerve.

– Zadržali smo postojeći roster, nekim igračima smo produžili ugovore na godinu ili dve zato što sada imamo mogućnost za dugoročni plan. Ove sezone je to lakše za realizaciju. Niko nije otišao neplanski iz Partizana. Smatram da će ova ekipa biti 30 posto bolja nego prošle sezone. Nadograđena je iskusnim igračima koji imaju veoma visok kvalitet. Mi želimo da pokažemo veće ambicije kada je reč o Evroligi. Naš tim još nije kompletan, fale nam jedna ili dve pozicije, imamo i neke igrače pod ugovorom za koje smatramo da treba da pronađu novu sredinu. Na tržištu smo pre svega za poziciju “petice” i videćemo šta nam još nedostaje. U pitanju su svakako zamenski igrači, a ne oni koji treba da čine prvu postavu.