Košarka

KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Partizan protiv Olimpijakosa igra u Beču na Srpsku Novu godinu?

Новости онлине

27. 08. 2025. u 12:34

Šuška se već mesecima, a sada je Ostoja Mijailović potvrdio da se vode pregovori sa gradskim vlastima u Beču, da Partizan jedan meč u Evroligi odigra kao domaćin u tom gradu.

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА! Партизан против Олимпијакоса игра у Бечу на Српску Нову годину?

FOTO: M. Vukadinović

Poznato je od ranije da zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu koje će se u januaru igrati u Beogradskoj areni, crno-beli i Crvena zvezda neće moći da igraju nekoliko utakmica u toj hali. Zbog toga će morati privremeno da pronađu drugu lokaciju.

Šampion ABA lige će tri domaće evroligaške utakmice odigrati, po svemu sudeći van Srbije. Vrlo je moguće da to bude i u tri različita evropska grada, u kojima je jaka navijačka baza crno-belih.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

– Prinuđeni smo da tri utakmice igramo van Arene. Tražimo velike košarkaške gradove koje imaju naše navijače u dijaspori. Razmišljamo o Beču, Minhenu i još jednom gradu koji ne želim da spominjem zato što još nije sigurna mogućnost da tamo igramo. Ideja nam je da u Beču gde živi velika naša dijaspora odigramo utakmicu na Srpsku Novu godinu sa Olimpijakosom. Gradske vlasti su pokazale da žele da nam pomognu oko toga, krajem meseca ću imati razgovore sa njima. Najkasnije za mesec dana će se znati gde ćemo igrati te utakmice – rekao je Mijailović u intervjuu za klupski sajt.

Prvi čovek Partizana se dotakao i budućih pojačanja, te istakao da trenutno traže igrače koji će biti rezerve.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

– Zadržali smo postojeći roster, nekim igračima smo produžili ugovore na godinu ili dve zato što sada imamo mogućnost za dugoročni plan. Ove sezone je to lakše za realizaciju. Niko nije otišao neplanski iz Partizana. Smatram da će ova ekipa biti 30 posto bolja nego prošle sezone. Nadograđena je iskusnim igračima koji imaju veoma visok kvalitet. Mi želimo da pokažemo veće ambicije kada je reč o Evroligi. Naš tim još nije kompletan, fale nam jedna ili dve pozicije, imamo i neke igrače pod ugovorom za koje smatramo da treba da pronađu novu sredinu. Na tržištu smo pre svega za poziciju “petice” i videćemo šta nam još nedostaje. U pitanju su svakako zamenski igrači, a ne oni koji treba da čine prvu postavu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu