Košarka

EPILOG SKANDALA: Evo šta je FIBA odlučila o velikoj tuči košarkaša Argentine i Dominikanske Republike na Amerikupu (VIDEO)

Новости онлине

26. 08. 2025. u 18:50

Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično skandalozne.

ЕПИЛОГ СКАНДАЛА: Ево шта је ФИБА одлучила о великој тучи кошаркаша Аргентине и Доминиканске Републике на Америкупу (ВИДЕО)

Screenshot / X

Naime, nakon što je u Nikaragvi košarkaška reprezentacija Dominikanske Republike priredila senzaciju i pobedila Argentinu sa 84:83, došlo je do tuče košarkaša te dve selekcije, zbog čega je danas reagovala i FIBA.

Podstimo, pojedini argentinski igrači navodno su uputili rasne uvrede na račun rivala, a ovi su rešili da to odmah reše - pesnicama.

Najratoborniji je bio Dominikanac Dejvid Džons koji je nekoliko rivala udario rukom u lice. Nakon toga, tuča je poprimila masovni karakter.

Odlukom svetske kuće košarke, do daljnjeg su diskvalifikovani Džons, Gerero, Suero, Delgado (sva četvorica igrači Dominikanske Republike), kao i Bresan, Kafaro i Volet (reprezentativci Argentine).

Ako ste prethodnih dana propustili da pogledate video snimak tog sukoba, možete to da učinite sadA:

I, iz drugog ugla...

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena