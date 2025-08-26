EPILOG SKANDALA: Evo šta je FIBA odlučila o velikoj tuči košarkaša Argentine i Dominikanske Republike na Amerikupu (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično skandalozne.
Naime, nakon što je u Nikaragvi košarkaška reprezentacija Dominikanske Republike priredila senzaciju i pobedila Argentinu sa 84:83, došlo je do tuče košarkaša te dve selekcije, zbog čega je danas reagovala i FIBA.
Podstimo, pojedini argentinski igrači navodno su uputili rasne uvrede na račun rivala, a ovi su rešili da to odmah reše - pesnicama.
Najratoborniji je bio Dominikanac Dejvid Džons koji je nekoliko rivala udario rukom u lice. Nakon toga, tuča je poprimila masovni karakter.
Odlukom svetske kuće košarke, do daljnjeg su diskvalifikovani Džons, Gerero, Suero, Delgado (sva četvorica igrači Dominikanske Republike), kao i Bresan, Kafaro i Volet (reprezentativci Argentine).
Ako ste prethodnih dana propustili da pogledate video snimak tog sukoba, možete to da učinite sadA:
I, iz drugog ugla...
