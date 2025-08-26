EPILOG SKANDALA: Evo šta je FIBA odlučila o velikoj tuči košarkaša Argentine i Dominikanske Republike na Amerikupu (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično skandalozne.

Screenshot / X

Naime, nakon što je u Nikaragvi košarkaška reprezentacija Dominikanske Republike priredila senzaciju i pobedila Argentinu sa 84:83, došlo je do tuče košarkaša te dve selekcije, zbog čega je danas reagovala i FIBA.

Podstimo, pojedini argentinski igrači navodno su uputili rasne uvrede na račun rivala, a ovi su rešili da to odmah reše - pesnicama.

Najratoborniji je bio Dominikanac Dejvid Džons koji je nekoliko rivala udario rukom u lice. Nakon toga, tuča je poprimila masovni karakter.

Odlukom svetske kuće košarke, do daljnjeg su diskvalifikovani Džons, Gerero, Suero, Delgado (sva četvorica igrači Dominikanske Republike), kao i Bresan, Kafaro i Volet (reprezentativci Argentine).

Ako ste prethodnih dana propustili da pogledate video snimak tog sukoba, možete to da učinite sadA:

PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS.



Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwr — Molusco (@Moluskein) August 24, 2025

I, iz drugog ugla...

🎥El enganchón entre selecciones tras la victoria de la República Dominicana frente a Argentina (84-83) en la AmeriCup. pic.twitter.com/fPlawLcPCF — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 25, 2025

