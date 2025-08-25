5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

Foto Stefan Jovanović

Njegov smisao za humor precizan je kao trojka u poslednjoj sekundi, a mnoge njegove izjave prave male životne lekcije, uz obaveznu dozu smeha.

U susret Evropskom prvenstvu u košarci, donosimo vam Top 5 Pešićevih legendarnih izjava i anegdota, uključujući i one koje potvrđuju da ima stvari koje se ne menjaju godinama, baš kao snaga koja nas okuplja i pokreće.

1. „Ko da se vrati po mene? Pa, idite, ja sam mislio vi ste otišli.“

Posle konferencije za medije, menadžer tima dobacio je Pešiću da ga ekipa već čeka u autobusu. Kari se nasmejao i uzvratio: „Ko da se vrati po mene? Pa, idite, ja sam mislio da ste vi otišli!”

Sala je prasnula u smeh, jer, kad je Kari tu, čak i logistika ima smisla za humor.

2. „Nemojte da brinete, kad se ja ne brinem.”

Posle važne pobede naše košarkaške reprezentacije nad Finskom, dok su novinari očekivali ozbiljan osvrt i analizu, Pešić je u svom stilu spustio loptu: „Nemoj previše da se brinete kad se ja ne brinem.“

Kratko, jasno i dovoljno da svi u sali shvate, panici nema mesta kad je Pešić na klupi.

3. „Ovo je vreme kada se ne igra, već trenira košarka.”

Tokom priprema, na pitanje novinara da li ga brinu rezultati prijateljskih utakmica, Kari je mirno odgovorio: „Ovo je vreme kada se ne igra, već trenira košarka.”

Jer Kari najbolje zna, forma se osvaja mnogo pre nego što prvenstvo uopšte počne.

4. „Voda ista, niste se poboljšali“

Prilikom produženja dugogodišnje saradnje između VODAVODE i Košarkaškog saveza Srbije, selektor Pešić posetio je Dom Vode u Banji Vrujci. Tom prilikom selektor i košarkaši imali su šansu da prvi put vide arteški izvor koji je predstavljen javnosti. A kako sa Pešićem nigde ne može bez šale – konferenciju je obeležio zanimljiv dijalog koji je nasmejao sve prisutne. „Moram da probam ovu vodu da vidim kako ste je napravili. Te 2004. godine je voda bila...Otvori mi. Videćemo da li su napredovali sa kvalitetom vode, ali vidi se da je čista. Vidi se "iz aviona". Apsolutno ista kao 2004. Zamisli da se uopšte niste poboljšali. Ista voda.”

„Ali, selektore, neke vode mogu da se menjaju, nešto im se doda radi boljeg ukusa, ali VODAVODA, kao što je izvirala 2004. ista je i danas. Mi je u takvom stanju, dostavljamo do potrošača, to je naše veliko zadovoljstvo i odgovornost. To što si rekao da se nismo promenili, isti uvek, to nije kritika nego najveći kompliment. Nisu joj potrebna poboljšanja kada je odlična”, rekao je Vojin Đorđević, osnivač brenda VODAVODA.

Kako bi selektor i sam rekao, neke stvari ne bi ni trebalo menjati. Samo ih je potrebno čuvati… i povremeno o njima ispričati dobru šalu. Šalu iza koje se krije najlepši, iskren kompliment.

5. „Kad vi nećete da kažete, ja ću - jedan sam od najboljih na ovim prostorima.”

Na jednom predavanju, sala je zaćutala kada je postavljeno pitanje ko je najbolji trener. Kari je samo slegnuo ramenima i dodao: „Kad vi nećete da kažete, ja ću — jedan sam od najboljih na ovim prostorima.”

Jer ako nećete sami da se pohvalite, kako će drugi da znaju da vas hvale? Zato Kari to radi bez treme!

Košarka se menja, trendovi dolaze i prolaze, ali neke vrednosti ostaju iste. Pešićev prepoznatljiv humor. Njegov jedinstveni šmek. I podsećanje da je prava snaga u onome što nas okuplja i daje nam snagu da istrajemo – u trenucima kada je najvažnije.

Kada pronađete ono što je zaista vredno, ne menjate ga. Samo ga čuvate. I cenite.