PALA ODLUKA! Otkriveno da li će Janis Adetokumbo igrati na Evropskom prvenstvu
Selektor Grčke Vasilis Spanulis saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće Evropsko prvenstvo.
A ceo svet je sa nestrpljenjem čekao da li će Janis Adetokumbo biti na konačnom spisku "helena".
I na sreću košarkaških zauljbljenika reprezentaciju Grčke na predstojećem Evropskom prvenstvu predvodi as Milvoki Baksa - Janis Adetokumbo. Popularni "Frik" imao je problema sa povredom tokom priprema, ali je sa njim sve kako treba i biće na raspolaganju državnom timu. Tu su još i njegova braća Kostas i Tanasis, tandem iz Panatinaikosa Kostas Slukas - Dinos Mitoglu, te predstavnici Olimpijakosa u liku Tajlera Dorsija i Kostasa Papanikolaua.
Sastav Grčke za Evropsko prvenstvo:
Janis Adetokumbo (Milvoki), Kostas Slukas (Panatinaikos), Dinos Mitoglu (Panatinaikos), Janulis Larencakis (Olimpijakos), Kostas Papanikolau (Olimpijakos), Kostas Adetukumbo (Olimpijakos), Tanasis Adetokumbo (slobodan igrač), Aleksandros Šamodurov (Panatinaikos), Tajler Dorsi (Olimpijakos), Dimitris Kacivelis (AEK), Vasilis Toljopulos (Panatinaikos) i Panajotis Kalaincakis (Panatinaikos).
