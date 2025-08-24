"TO SU PRIČE ZA KLADIONICE I VRAČARE": Selektor Bosne i Hercegovine otvorio dušu pred Evrobasket
Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić, izneo je svoja očekivanja pred početak Evropskog prvenstva.
Njegov tim je odigrao pripremnu utakmicu protiv Belgije i bio je zadovoljan prikazanim na terenu.
- Imali smo plan, ali broj povreda je sve zakomplikovao. Ipak, pronašli smo rešenja i prilagodili se. Ovo što sada imamo jeste dovoljno, ali samo ako poštujemo pravila igre. Večeras je bilo trenutaka kada to nismo radili i to nam se odmah vratilo. Igrali smo poletno, ali smo deset minuta potpuno ispali iz ritma. Možda zbog vođstva, možda zbog opuštanja, ali takve stvari nas mogu koštati - rekao je Bećiragić.
Bosna će igrati grupnu fazu na Kipru protiv domaćina, Grčke, Italije, Španije i Gruzije. Bećiragić je upitan da prokomentariše šanse na Evrobasketu.
- To su komentari za kladioničare i vračare. Mi ozbiljni ljudi u sportu znamo da se nikad ništa ne može uzeti zdravo za gotovo. Sve je moguće, ali samo ako poštuješ igru. Ako uđemo protiv Kipra kao večeras tih 12 minuta, izgubićemo. Jednostavno, ako ne poštuješ protivnika, ti si gotov, majstore - poručio je selektor BiH.
Podsetimo, Bosna i Hercegovina će biti žestoko oslabljena na Evrobasketu pošto u timu neće biti Džanana Muse.
