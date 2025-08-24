NEMCI "PRETE" SRBIJI! "Panceri" objavili spisak za Evropsko prvenstvo u košarci

TRI dana pred početak Evropskog prvenstva u Košarci spisak za Evrobasket objavila je i Nemačka, koja je uz Srbiju jedan od glavnih favorita za titulu.

FOTO: Profimedia

Aleks Mumbru je zbog povrede Nelsona Vajdemana i Davida Kramera doživela sitne korekcije, ali stiže u jakom sastavu.

Nemačka u rosteru ima igrače iz NBA, evroligaških klubova, pa čak i iz japanske lige, što pokazuje širinu i raznovrsnost njihovog sistema.

Predvodnik će bidi Denis Šreder dok će braća Vagner i braća da Silva pokušati da donesu novu dimenziju u igri.

Iskusni centri poput Danijela Tajsa i Johanesa Fojgtmana garantuju stabilnost pod obručima, dok Andres Obst i Maodo Lo predstavljaju ozbiljnu pretnju spolja.

Ceo spisak Nemačke: Isak Bonga (Partizan), Oskar da Silva (Bajern), Tristan da Silva (Orlando Medžik), Franc Vagner (Orlando Medžik), Leon Kracer (Bajern), Justsus Holc (Bajern), Maodo Lo (Žalgiris), Andres Obst (Bajern), Denis Šruder (Sakramento), Danijel Tajs (Monako), Johanes Fojgtman (Bajern), Johanes Timan (Gunma Krane Tanders).

