NEMCI "PRETE" SRBIJI! "Panceri" objavili spisak za Evropsko prvenstvo u košarci
TRI dana pred početak Evropskog prvenstva u Košarci spisak za Evrobasket objavila je i Nemačka, koja je uz Srbiju jedan od glavnih favorita za titulu.
Aleks Mumbru je zbog povrede Nelsona Vajdemana i Davida Kramera doživela sitne korekcije, ali stiže u jakom sastavu.
Nemačka u rosteru ima igrače iz NBA, evroligaških klubova, pa čak i iz japanske lige, što pokazuje širinu i raznovrsnost njihovog sistema.
Predvodnik će bidi Denis Šreder dok će braća Vagner i braća da Silva pokušati da donesu novu dimenziju u igri.
Iskusni centri poput Danijela Tajsa i Johanesa Fojgtmana garantuju stabilnost pod obručima, dok Andres Obst i Maodo Lo predstavljaju ozbiljnu pretnju spolja.
Ceo spisak Nemačke: Isak Bonga (Partizan), Oskar da Silva (Bajern), Tristan da Silva (Orlando Medžik), Franc Vagner (Orlando Medžik), Leon Kracer (Bajern), Justsus Holc (Bajern), Maodo Lo (Žalgiris), Andres Obst (Bajern), Denis Šruder (Sakramento), Danijel Tajs (Monako), Johanes Fojgtman (Bajern), Johanes Timan (Gunma Krane Tanders).
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
"TO GA ČINI POSEBNIM" Bogdan Bogdanović se oglasio nakon meča Srbija - Slovenija
23. 08. 2025. u 11:08
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
NOVI SAD TUGUJE! Preminuo legendarni trener Vojvodine
23. 08. 2025. u 09:38
PUKLA BRUKA! Više od 100 sportista optuženo za klađenje
23. 08. 2025. u 08:25
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
Komentari (0)