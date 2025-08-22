Košarka

CRVENO-BELI DOVELI KOŠARKAŠA ALBE: Gorostasni centar ponovo u Evroligi

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 07:00

Košarkaši Olimpijakosa su otpočeli pripreme za narednu evroligašku sezonu, a među njima našlo se jedno neočekivano ime.

ЦРВЕНО-БЕЛИ ДОВЕЛИ КОШАРКАША АЛБЕ: Горостасни центар поново у Евролиги

Foto: Profimedia

Naime, u toku ovog trenažnog perioda sa crveno-belima će trenirati bivši centar Albe iz Berlina, Kalifa Kumađe. 

U pitanju je igrač visok 221 centimetar. Između 2021. i 2024. godine, nastupao je za Albu  a potom je karijeru nastavio u Kini na startu prošle evroligaške sezone.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku