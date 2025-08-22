CRVENO-BELI DOVELI KOŠARKAŠA ALBE: Gorostasni centar ponovo u Evroligi

Košarkaši Olimpijakosa su otpočeli pripreme za narednu evroligašku sezonu, a među njima našlo se jedno neočekivano ime.

Foto: Profimedia

Naime, u toku ovog trenažnog perioda sa crveno-belima će trenirati bivši centar Albe iz Berlina, Kalifa Kumađe.

U pitanju je igrač visok 221 centimetar. Između 2021. i 2024. godine, nastupao je za Albu a potom je karijeru nastavio u Kini na startu prošle evroligaške sezone.

