CRVENO-BELI DOVELI KOŠARKAŠA ALBE: Gorostasni centar ponovo u Evroligi
Košarkaši Olimpijakosa su otpočeli pripreme za narednu evroligašku sezonu, a među njima našlo se jedno neočekivano ime.
Naime, u toku ovog trenažnog perioda sa crveno-belima će trenirati bivši centar Albe iz Berlina, Kalifa Kumađe.
U pitanju je igrač visok 221 centimetar. Između 2021. i 2024. godine, nastupao je za Albu a potom je karijeru nastavio u Kini na startu prošle evroligaške sezone.
