ZVEZDIN NOVAJLIJA STIGAO U BEOGRAD! Centar na raspolaganju Janisu Sferopulosu
Novi košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu doputovao je u Beograd, saopštio je danas beogradski klub.
Izundu (29) je krajem juna potpisao ugovor sa "crveno-belima", a prošle sezone je igrao za Galatasaraj.
- Srećan sam što sam ponovo u Beogradu. Jedva čekam da se pridružim timu. Spreman sam za treninge - izjavio je Ezundu, prenela je Zvezda.
Crvena zvezda je podsetila da je Semi Odželej u utorak doputovao u Beograd, dok je ranije u Srbiju stigao Kodi Miler Mekintajer.
"Crveno-beli" su naveli da će tim biti kompletiran do ponedeljka kada će biti obavljeni pregledi i inicijalni testovi. Zvezda će 26. avgusta zvanično početi pripreme za novu sezonu.
Crvena zvezda će 30. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
