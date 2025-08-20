Košarka

ZVEZDIN NOVAJLIJA STIGAO U BEOGRAD! Centar na raspolaganju Janisu Sferopulosu

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 13:05

Novi košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu doputovao je u Beograd, saopštio je danas beogradski klub.

ЗВЕЗДИН НОВАЈЛИЈА СТИГАО У БЕОГРАД! Центар на располагању Јанису Сферопулосу

FOTO: M. Vukadinović

Izundu (29) je krajem juna potpisao ugovor sa "crveno-belima", a prošle sezone je igrao za Galatasaraj.

- Srećan sam što sam ponovo u Beogradu. Jedva čekam da se pridružim timu. Spreman sam za treninge - izjavio je Ezundu, prenela je Zvezda.

Crvena zvezda je podsetila da je Semi Odželej u utorak doputovao u Beograd, dok je ranije u Srbiju stigao Kodi Miler Mekintajer.

"Crveno-beli" su naveli da će tim biti kompletiran do ponedeljka kada će biti obavljeni pregledi i inicijalni testovi. Zvezda će 26. avgusta zvanično početi pripreme za novu sezonu.

Crvena zvezda će 30. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana.

