Košarka

ZVEZDIN NOVAJLIJA STIGAO U BEOGRAD: Evo koju poruku je imao za navijače (VIDEO)

Новости онлине

19. 08. 2025. u 16:00

CRVENA zvezda je ovog leta dovela 10 novih igrača, a prvi koji je stigao u Beograd je Semi Odželej.

ЗВЕЗДИН НОВАЈЛИЈА СТИГАО У БЕОГРАД: Ево коју поруку је имао за навијаче (ВИДЕО)

FOTO: M. Vukadinović

Nigerijac je došao iz Valensije i jedva čeka da počne sa radom u crveno-belom dresu.

- Pozdrav svima. Upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i krećemo sa radom. Jedva čekam da vas sve vidim u "Areni" - rekao je Odželej po sletanju na beogradski aerodrom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, pored njega novi igrači Zvezde su postali : Hasijel Rivero, Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Devonte Grejem, Stefan Miljenović,  Ognjen Radošić i Lazar Stojković.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u Beogradu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: Delije ovo moraju da znaju!
Fudbal

0 2

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: "Delije" ovo moraju da znaju!

Crvena zvezda i Pafos su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj meč završnog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra danas od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba.

19. 08. 2025. u 18:03

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...