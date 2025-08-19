ZVEZDIN NOVAJLIJA STIGAO U BEOGRAD: Evo koju poruku je imao za navijače (VIDEO)
CRVENA zvezda je ovog leta dovela 10 novih igrača, a prvi koji je stigao u Beograd je Semi Odželej.
Nigerijac je došao iz Valensije i jedva čeka da počne sa radom u crveno-belom dresu.
- Pozdrav svima. Upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i krećemo sa radom. Jedva čekam da vas sve vidim u "Areni" - rekao je Odželej po sletanju na beogradski aerodrom.
Podsetimo, pored njega novi igrači Zvezde su postali : Hasijel Rivero, Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Devonte Grejem, Stefan Miljenović, Ognjen Radošić i Lazar Stojković.
Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u Beogradu.
Komentari (0)