ZVEZDIN NOVAJLIJA STIGAO U BEOGRAD: Evo koju poruku je imao za navijače (VIDEO)

CRVENA zvezda je ovog leta dovela 10 novih igrača, a prvi koji je stigao u Beograd je Semi Odželej.

FOTO: M. Vukadinović

Nigerijac je došao iz Valensije i jedva čeka da počne sa radom u crveno-belom dresu.

- Pozdrav svima. Upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i krećemo sa radom. Jedva čekam da vas sve vidim u "Areni" - rekao je Odželej po sletanju na beogradski aerodrom.

Novi košarkaš crveno-belih Semi Odželej je danas stigao u Beograd! 🔴⚪️



Semi Ojeleye has landed in Belgrade!#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/5q8ke1bGYn — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 19, 2025

Podsetimo, pored njega novi igrači Zvezde su postali : Hasijel Rivero, Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Devonte Grejem, Stefan Miljenović, Ognjen Radošić i Lazar Stojković.

Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u Beogradu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

