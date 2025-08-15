NEMCI SLAVILI NAKON DRAME: "Panceri" čekaju Srbiju u finalu

Košarkaši Nemačke plasirali su se u finale Superkupa u Minhenu, pošto su večeras u polufinalu savladali selekciju Turske rezultatom 73:71.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u selekciji Nemačke bio je Denis Šruder sa 22 poena, dok je Franc Vagner dodao 17. U reprezentaciji Turske najbolji je bio Alperen Šengun sa 25 poena.

U drugom polufinalu od 20.45 časova igraće selekcije Srbije i Češke.

Meč za treće mesto na programu je sutra od 18 sati, dok će finale biti odigrano od 20.45 časova.