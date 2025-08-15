POČELA PRODAJA SEZONSKIH ZA KK PARTIZAN! Evo kako možete kupiti i koje su cene (FOTO)

Danas u podne počinje obnova sezonskih ulaznica za utakmice KK Partizan.

FOTO: N. Skednerija

U petak, 15. avgusta od 12 časova, počinje prodaja sezonskih ulaznica za utakmice KK Partizan u sezoni 2025-26. Kao i prethodnih sezona, crno-beli će utakmice na domaćem terenu igrati u Evroligi, ABA ligi i Superligi Srbije. U sezonu kada će Klub obeležiti 80 godina postojanja, Parni valjak ulazi sa dva osvojena trofeja i ambicijama da bude još uspešniji. Tokom prethodnih sezona, crno-beli su imali ogromnu podršku iz svih sektora Beogradske arene, a ogromnu većinu u hali, činili su vlasnici sezonskih ulaznica. Iz zahvalnosti prema starim “sezoncima”, KK Partizan je i ove godine odlučio da prodaju podeli u tri faze, dajući prednost onima koji su uz crno-bele bili i u sezoni 2024-25.

Takođe, klub je kao i prošle sezone doneo odluku da ograniči maksimalan broj sezonskih ulaznica, i da on bude identičan broju kao u sezoni 2024-25. Ova odluka znači da je faza 3 prodaje praktično opciona, ukoliko se desi da se broj ispuni tokom faze 1 i faze 2.

Najjeftinije karte su one za NIVO 400 bočno, koje iznose 35.000 dinara, dok je centralni deo nivoa 400 u prodaju po ceni od 40.000 dinara. Najskuplje karte su Premium gold i one iznose 200.000 dinara za sezonu.

