KAKAV JE GOSPODIN LEBRON DŽEJMS, MALO KO ZNA: Teletović otkrio kako je "kralj" reagovao kada je saznao za bolest koju je "zaradio" Mirza

Bivši košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirza Teletović otkrio je da se tokom igranja u SAD-u suočio sa plućnom embolijom, zbog čega ni jedan klub nije hteo da mu ponudi novi ugovor.

Svojevremeno najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Mirza Teletović bio je prinuđen da profesionalnu karijeru završi zbog plućne embolije, koju su mu otkrili doktori Milvoki Baksa. Dok je igrao u NBA, košarkaš iz Jablanice prijavio je lekarskom timu da se mnogo umara, a nakon samo nekoliko meseci postalo je jasno da više neće igrati košarku na profesionalnom nivou - tada je za njega zabrinut bio samo Lebron Džejms, koji se spremao da mu ponudi novu šansu u najboljoj ligi na svetu.

- Malo ljudi zna koji je Lebron Džejms gospodin. Nakon moje plućne embolije, kada niko nije hteo da me potpiše, on je zvao mog agenta i ponudio da igram s njim u Klivlendu - napisao je u komentaru na Instagramu Mirza Teletović.

Zdravstveni problemi Mirze Teletovića počeli su u decembru 2017. godine, kada je klupski lekarima požalio na svoje zdravstveno stanje. Reprezentativac BiH se umarao više nego obično, pa je to prijavio lekarima koji su otkrili emboliju oba plućna krila. Teletović je u martu 2018. godine dobio otkaz u Milvokiju, a NBA liga je nekoliko meseci kasnije uvažila njihovu žalbu da im se plata otpuštenog košarkaša izbriše iz poslovnih knjiga jer je zbog povrede završio karijeru.

Kako je otkrio na društvenim mrežama u tom trenutku mu se javio Lebron Džejms.

Svoju igračku karijeru završio je 2018. godine.

