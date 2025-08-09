"KADA SAM VIDEO DA NIKOLA JOKIĆ PLAČE..." Otkrivena do sada neispričana priča o srpskom košarkašu
NIKOLA Jokić jedan je od najboljih košarkaša današnjice, ali i veliki ljubitelj konjičkog sporta.
Upravo o tome govorio je čuveni italijanski trener i aktuelni selektor Letonije, Luka Banki.
Govoreći za "Meridijan sport" otkrio je jednu zanimljivu priču za centra Denvera i konje.
- Mogu da vam dočaram Palio (čuvena konjička trka u Sijeni), a mogu i da vam ponudim priču. Jedna od kontrada, Panter, pokušava da pozove Nikolu na Palio već godinama, preko menadžera, Miška Ražnatovića. Ali, ne žele da budu suviše agresivni, da ga to odbije. Znaju kolika je njegova ljubav prema konjima. Ne prema trkama, već baš prema konjima. Video sam to, on je zaljubljen. Kao i ja. Kao i svi ljudi u Sijeni. U Italiji postoje ljudi koji su protiv trka, ali znam koliko u Sijeni vole životinje. Drago mi je to, jer meni su konji, uz pse, najdraži. Kontrada se i dalje trudi da kontaktira Nikolu, da ga privoli da dođe. Do sada se nije pojavio. Ali, zašto da ne? Kad-tad - rekao je Luka Banki, pa nastavio:
- Prijalo bi mu da dođe, jer ga tamo neće tretirati kao superstara. Palio sve svodi na isti nivo, na ljude koji su zaljubljeni u konje. Da li su milioner koji dominira NBA ligom, ili dete praznih džepova – potpuno je svejedno. Svi imaju isti san, da vide te konje kako se takmiče. Ljudi su srećni. Neverovatna atmosfera traje danima, nedeljama, čak i mesecima pre i posle trke.
Dirnule su ga Nikoline emocije nakon trka...
- Kada sam video Nikolu kako plače posle trke… To je to. Morate jednom u životu da dođete na Palio. To mora da vam bude na listi stvari koje morate da uradite. Ja sam iz Groseta, u Sijeni sam sedam godina radio kao trener, a opet sam gledao trku samo jednom uživo! Nisam želeo da kvarim događaj ljudima. Hteo sam da svi iz Sijene nađu mesto i uživaju. Osećao sam kao da ne pripadam. To je njihovo.
Za kraj, bilo je i košarkaških tema. Letonija i Srbija odmeriće snage na Eurobasketu 30. avgusta u Rigi, a Banki se dotakao i tog meča, ali i Jokićevih košarkaških veština.
- Nikada Jokića nisam gledao uživo. Jedan od najkreativnijih košarkaša… Jokić i (Kristaps) Porzingis predstavljaju viziju modernog centra. Jedna od njihovih najjačih karakteristika je košarkaška inteligencija i koliko učine boljima igrače oko sebe. Oni dele loptu, kreiraju prostor, imaju pravu anticipaciju… Menjaju igru. Menjaju karakteristike centara. Referenca su za nekoga ko inspiriše milione ljudi, milione dece širom sveta. Njih treba imitirati i kopirati - zaključio je on.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
