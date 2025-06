RASTU ŠANSE SRBIJE: Neverovatne vesti pojavile se pred Evrobasket

According to Le Parisien, Victor Wembanyama will not take part in EuroBasket 2025 with France! ❌🇫🇷 Is France still the big favorite? 🤔



🇫🇷 Selon Le Parisien, Victor Wembanyama ne participera pas à l’Euro 2025 avec l’équipe de France ! ❌🇫🇷 La France reste-t-elle la grande… pic.twitter.com/XozLcDl3Og — SKWEEK (@skweektv) June 25, 2025