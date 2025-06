CIRKUS KAKAV KOŠARKA NE PAMTI! Ceo svet se smeje izjavi privremenog trenera Partizana

Privremeni trener košarkaša Partizana Bogdan Karaičić izjavio je da su njegovi igrači pokazali karakter u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa Superlige Srbije protiv FMP-a i dodao da je njegova ekipa do pobede u tom duelu došla zbog pametnije i koncentrisanije igre u drugom poluvremenu.

FOTO: M. Vukadinović

- Igrači su pokazali karakter. U drugom poluvremenu su bili aktivniji, pametniji i koncentrisaniji. Imamo lepu hemiju i želim da ovo ne pokvari utisak kako god da se završi", naveo je Karaičić, koji je dodao da se nije mnogo osvrtao na rezultat tokom večerašnje utakmice.

- Više smo želeli da ekipi u prvom poluvremenu izbacimo promile alkohola iz tela, pa da onda počnu da malo bolje igraju. Mislim da smo u tome uspeli i da su u trećoj i četvrtoj četvrtini bili aktivniji. Nismo trenirali dva dana, bili su na proslavama i žurkama, Balša je organizovao večeru za celu ekipu juče, što nije u redu prema meni da to organizuje dan pred meč, ali to je lepa hemija - nasmejao se Karaičić, ali i dao izjavu koja nije primerna o kakvom god takmičenju da se radi, pa i o KLS ligi.

Partizan je poveo sa 1:0 protiv FMP-a u polufinalnoj seriji plej-ofa Superlige Srbije, pošto je sinoć na svom terenu u Beogradu pobedio 84:74.

FOTO: M. Vukadinović

Karaičić je predvodio ekipu crno-belih na utakmici umesto suspendovanog Željka Obradovića. Košarkaška liga Srbije (KLS) suspendovala je trenera Partizana na četiri meča zbog povlačenja ekipe sa terena tokom druge utakmice prošlogodišnje finalne serije protiv Crvene zvezde.

Privremeni trener Partizana rekao je da je utakmica bila "lepa i zanimljiva" i dodao da je njegova ekipa uglavnom igrala kroz neku vrstu improvizacije.

Najefikasniji igrač je bio Dvejn Vašington sa 40 poena, a Karaičić je naveo da je Aleksej Pokuševski u velikoj meri pomogao američkom beku da dođe do tog učinka.

- Pokuševski mu je otvorio prostor dodavanjima i pikovima. On je veoma kvalitetan i talentovan igrač i mislim da cela pažnja treba više da ide na igrače umesto na neke druge stvari", kazao je Karaičić.

Karaičić je rekao da je Đorđa Šekularca uveo u igru u završnici utakmice kako bi on svojim šutem za tri poena "razbio" zonu FMP-a.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

- Njemu je to podsticaj za dalji razvoj i drago mi je što je on to trojkom prelomio utakmicu", kazao je privremeni trener Partizana.

Karaičić je rekao da Isak Bonga i Vanja Marinković nisu igrali zbog sitnih povreda, kao i da nisu ni planirani da igraju u nastavku plej-ofa Superlige Srbije.

- Bonga i Vanja imaju sitne povrede, ne želimo da rizikujemo. Imali su veliki teret u toku ove sezone, planirani su obojica za sledeću sezonu. Imaće i novi reprezentativni ciklus pa da ne rizikujemo povrede. Nije u planu sad da ih aktiviramo", kazao je Karaičić, koji je dodao da će se Frenk Nilikina od povrede prepone potpuno oporaviti tek u julu.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa. Druga utakmica serije na programu je u utorak od 19 časova u Železniku, dok bi se eventualna "majstorica" igrala u četvrtak na terenu Partizana.

Bolji iz ove serije će u finalu plej-ofa Superlige Srbije igrati protiv pobednika duela između Spartaka i Crvene zvezde, u kom klub iz Subotice vodi 1:0.

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan