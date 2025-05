"HOĆEŠ SVE DA ZNAŠ?" Spanulis na neočekivan način odgovorio na pitanje novinara nakon meča Monako - Barselona

Vasilis Spanulis, trener Monaka, izneo je utiske na konferenciji za medije nakon poraza od Barselone u četvrtom meču četvrtfinalne serije Evrolige, kojim je španski sastav izjednačio na 2:2 i izborio majstoricu.

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

- Čestitke rivalu, imamo petu utakmicu i ovo je eliminacioni duel za sve. Nadam se da ćemo biti bolji, poručio je Spanulis.

Grčki strateg nije ostao samo na čestitkama, već je analizirao i detalje utakmice.

- Bili smo agresivni večeras, promašili smo dosta otvorenih šuteva i mogli smo da imamo i veću prednost u trećoj četvrtini. Igrali smo sjajnu odbranu. Sada vidim, postigli su 44 poena u drugom poluvremenu, od čega je 22 bilo sa linije za slobodna bacanja. Takav je kriterijum. Moj posao je sada da pripremim naredni okršaj. Analiziraćemo sve.

Posebno je skrenuo pažnju na zanimljivu statistiku vezanu za slobodna bacanja.

- Ne razumem, nije to moj posao, već posao drugih ljudi da to tumače. Navijači Barselone, kao i trener, izvršili su mnogo pritiska, što je njihov posao. Ne mogu da se žalim u vezi sa tim, treba da vidim samo košarkaške stvari. Nije moj posao da to kritikujem, ali naravno da je čudno.

Iako je Monako imao prednost od 2:0 u seriji, Spanulis se ne brine.

- Ništa se nije promenilo. Ovo je plej-of serija. Dugo sam u ovom sportu i mnogo puta sam bio na 2-2. Moramo biti opušteniji, imali smo 21 odsto za tri i 19 izgubljenih lopti. Tako ne možemo da pobedimo.

Na kraju, dotakao se i kraćeg razgovora sa trenerom Barselone Hoanom Penarojom.

- Ništa, samo smo pričali. To je između mene i njega. Ti hoćeš da znaš sve? Imamo poštovanje među sobom, zaključio je Spanulis uz osmeh.

Majstorica je zakazana za utorak u 19 časova u Kneževini, a pobednik će u polufinalu Fajnal fora odmeriti snage sa Olimpijakosom.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?