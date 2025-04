"MNOGI LJUDI KOJI GLASAJU NEMAJU POJMA O KOŠARCI!" Elajdža Brajant nezadovoljan zbog toga što je završio u drugoj idealnoj petorci Evrolige

Košarkaši Panatinaikosa i Efesa igraće u plej-ofu. Prvi meč je na programu u utorak od 20.30 časova.

FOTO: M. Vukadinović

Mučio se Efes dugo, bio izvan zone plej-ina, a onda su Pivari sa trenerom Lukom Bankijem napravili veliku seriju od osam uzastopnih pobeda i došli do toga da budu deo plej-ofa.

- Ključno je bilo to što smo u odlučujućim momentima sezone svi bili zdravi. Problem za Efes bio je period u kojem je Šejn Larkin odsustvovao sa parketa. Nekoliko igrača nikad nije igralo Evroligu i trebalo im je vremena da se prilagode. Bilo je puno promena u timu, novi trener, novi generalni menadžer, za sve je potrebno vreme kako bi se prilagodili. Imam prilično dobar odnos sa trenerom Bankijem. Uspeo sam da se prilagodim njegovoj filozofiji i trudim se da pružim sve što on traži od mene.

Upitan je Brajant da prokomentariše da li je možda nepravedno to što se našao u drugom, a ne u prvom timu Evrolige.

- Nije me briga šta ljudi govore i šta misle o načinu na koji igram. Da budem iskren, mnogi ljudi koji glasaju nemaju pojma o košarci, niti su je ikada igrali. Mene ne zanima to što su oni nesigurni. Zahvalan sam što mogu da se bavim ovim sportom, a nagrada ne određuje ko sam, niti koliko sam mu posvećen. Verujem u svoje sposobnosti i na kraju se vidi ko koliko vredi, to je moja motivacija - naveo je sjajni bek Anadolu Efesa.

Meč između u OAKA areni između turskog velikana i sedmostrukog prvaka Starog kontinenta počinje u 20.30.

