AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Nikola Jokić uradio posle poraza Denvera od Klipersa

Nikola Jokić je obično taj koji šokira svetsku košarkašku javnost zbog onog što radi u dresu Denver nagetsa, ali je NBA ligu uspeo da uzdrma i nečim učinjenim van terena.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, kao što su vas "Novosti" još u ranu zoru izvestile, košarkaši Denvera poraženi su od Los Anđeles Klipersa rezultatom 105:102 pa je sad 1:1 u četvrtfinalu plej-of serije Zapadne konferencije NBA lige.

Jokić je na vrlo zanimljiv način sumirao utiske s ovog duela. Najpre je sve delovalo uobičajeno (a čak su i Amerikanci navikli na to da srpski as nema dlake na jeziku, pa ako nešto smatra glupim - to tako i opiše).

"Teška utakmica, kao i prva. Imali smo glupave greške, koje su oni kaznili. I kad smo imali otvorene šuteve, nismo uzimali, gubili smo lopte. Napravio sam mnogo grešaka, naročito ona presečena lopta Kavaija Lenarda. Bili su agresivni, napadali su i nas i loptu. Detalji su odlučili. Promašivali smo bacanja, ja dva, Rasel Vestbruk jedno, Majkl Porter jedno u bitnim trenucima", rekao je najpre Jokić na konferenciji za medije.

A onda...

Šok za Amere! Jokić posle poraza poručio: Ovo je najbolje moguće, pravo uživanje!

Srpski centar je, govoreći o promašaju Kristijana Brauna za izjednačenje, rekao da takvi šutevi treba da se uzimaju.



"To je igra, na prošloj je ubacio. Nekad pogodiš, nekad ne. Moglo je biti i 2-0 za nas i za njih. Za ljubitelje košarke je ovo najbolje moguće, pravo uživanje", istakao je Jokić.

On je naveo da je Kavai Lenard odigrao "fenomenalnu utakmicu" i da odbrana protiv njega mora da bude drugačija.



"Možda da ga bolje okružimo, ali on je svakako na to navikao. On takve šuteve pogađa stalno. Možda da učinimo nešto drugačije, kako bi bar oklevao, da tako kažem. Dali su 105 poena, mislim da smo uspeli da zaustavimo njihov napad", izjavio je srpski košarkaš.



Kada igra Denver? Raspored utakmica u plej-ofu

Denver nagetsi igraju, po našem, srednjoevropskom vremenu sledeće utakmice:

U gostima protiv Los Anđeles Klipersa, u petak, 25. aprila, od 4.00

Ponovo u gostima protiv Klipersa, u nedelju, 27. aprila, u ponoć (noć između subote i nedelje po našem vremenu)

Kod kuće protiv Klipersa, u utorak 29. aprila od 22 sata.

(Ukoliko bude bilo potrebe, meč broj šest bi se igrao u "gradu anđela", a eventualna majstorica u Koloradu)

Nikola Jokić - potpuno nestvarna sezona 2024/2025

Pomalo neverovatno (ali istinito), srpski as a centar Denver nagetsa Nikola Jokić je ligaški deo sezone okončao među najboljima u NBA ligi u tri osnovne statističke kategorije:

Naime, Nikola Jokić je među trojicom najboljih u:

poenima ( treći sa 29,6 poena po meču, ispred su sa 30,4 Janis Adetokumbo (Milvoki) i najbolji strelac lige, Šai Gildžus-Aleksander iz Oklahome sa 32,7;

( sa 29,6 poena po meču, ispred su sa 30,4 Janis Adetokumbo (Milvoki) i najbolji strelac lige, Šai Gildžus-Aleksander iz Oklahome sa 32,7; skokovima (takođe treći sa 12,7 po meču. Karl-Entoni Tauns (Njujork) je ispred sa 12,8, a na prvom mestu Domanats Sabonis (Sakramento) sa 13,9.

(takođe sa 12,7 po meču. Karl-Entoni Tauns (Njujork) je ispred sa 12,8, a na prvom mestu Domanats Sabonis (Sakramento) sa 13,9. asistencijama ( drugi sa 10,2 po utakmici, ispred je samo Tre Jang (Atlanta) sa 11,6)

Uz to, Srbin je kao šesti okončao trku za najboljeg "kradljivca" lige - sa 1,8 osvojenih lopti po meču. Neprikosnoven na prvoj poziciji je Atlantin Dajson Denijels sa tri po utakmici).

Nikola Jokić - statistika

U ligaškom delu NBA sezone 2024/2025, Jokić je zadivio mnoge igrom, a i statistika mu je bila nestvarna: postizao je 29,6 poena po meču, uz 12,7 skokova, i 10,2 asistencije, ali i 1,8 "krađa" i 0,6 blokada po utakmici.

Sve to uz preciznost šuta iz igre od 57,7%, a kada se o trojkama radi - za centra nestvarnih 41,7%.

Ova sezona NBA lige - raspored preostalih dešavanja, i "preko bare" i u Evropi

Plej-of je počeo 19. aprila, avVeliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 5. jun. Moguća majstorica igrala bi se 22. juna.

Evropsko prvenstvo u košarci na programu je od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj, a košarkaška reprezentacija Srbije "zanimljivo" je prošla na žrebu za Eurobasket 2025.

---

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu