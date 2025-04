ŠOK U KOLORADU! Klipersi posle velike drame srušili Denver i poništili brutalnog Nikolu Jokića

Los Anđeles Klipersi napravili su "brejk" u Koloradu i savladavši Denver Nagetse 105:102 izjednačili na 1-1 u seriji u prvoj rundi plej-ofa.

Foto AP

Nagetsima nije pomogao ni novi tripl-dabl Nikole Jokića sa 26 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

S druge strane, Bogdan Bodanović nije preterano pomogao Klipersima, opet je promašio svih pet šuteva iz igre, uključujući jedini pokušaj za tri poena.

Kliperse je do "brejk" u Denveru predvodio Kavaj Lanard sa 39 poena pogodivši 15 od 19 šuteva iz igre, uključujući četiri trojke...

Naravno, utakmica u krcatoj "Bol Areni" započeta je trojkom Nikole Jokića, doduše iz drugog pokušaja, a sve nakon što je Ivica Zubac prvim košem na meču najavio da će odigrati sjajno prvo poluvreme.

Sjajno je napadački meč otvorio domaćin iz Kolorada i već na polovini kvartala ubacio 16 poena, ali je rival uspeo da se konsoliduje i najviše zahvaljujući Kavaju Lenadu i hrvatskom centru održi reztultat na pristojnim brojkama.

Makar je to bilo do jednog momenta, do trenutka kada je Džejlen Piket pogodio trojku, koja je kasnije preinačena u dvojku. Bio je to koš za 31:23, nakon čega je usledio pad krajem prve i početkom druge četvrtine.

U momentima kada je Jokić bio na klupi, rival je serijom 8:0 izjednačio, međutim nije uspevao da dođe i do preokreta i nekako smo se kao po receptu kretali oko male razlike za Nagetse tokom prvog poluvremena.

Drugi Srbin Bogdan Bogdanović je igrao užasan meč i ovog puta, baš kao što je to bio prvi put i sve svoje šuteve je već do sredine druge deonice promašio... Za to vreme je Jokić po povratku na teren razigravao igrače, što je donosilo određene rezultate.

Poslednji put pred seriju Klipersa, Denver je posle trojke Vestbruka i koša uz faulk Arona Gordona poveo 45:39, ali se Lenardu u završnici kvartala priključio Džejms Harden.

Dok je Kavaj pogađao iz svih mogućih i nemogućih pozicija uz samo jedan promašaj iz igre, "Brada" je takođe nekako uspeo da dođe do deset poena na poluvremenu. Prvi deo meča okončan je nestvarnom trojkom Lenarda za vođstvo tima iz Los Anđelesa 55:52.

Na poluvremenu je najbolji igrač Klipersa imao 21 poen, Jokić osam poena, četiri skoka i pet asistencija. Srbin je u drugom poluvremenu odlučio da se i šuterski više uključi u meč, posebno jer mu je šut radio i jer već tada imao dve trojke.

Počeo je nastavak ali-upom za Gordona, ali je Lenard bio nezaustavljiv i do završnice trećeg kvartala uspeo je da donese i dva, čak i tri poseda viška.

Za to vreme Nikola se mučio sa linije za slobodna bacanja, ali ga je to pokrenulo, pa je krajem treće deonice i početkom četvrte pogodio svoju treću i četvrtu trojku. To je vratil otim u život.

Poslednja velika razlika Klipersa viđena je na 87:81, nakon ukradene lopte i asistencije Bogdanovića, međutim Nikola je uz pomoć Vestbruka, koji je ubacio trojke i bacanja kada se lomilo doneo novi okret u ovom ludom meču!

Kada su "Brada" i Lenard namestili ruku, uzvratio je Majkl Porter Džunior u presudnim trenucima, na četiri minuta do kraja bilo je 96:96, a ubrzo i 100:100 kada se desio ključan promašaj.

Na nerešenom rezultatu je Gordon promašio zakucavanje, pa je i pored novih razmenjenih dalekometnih hitaca Pauel doneo 103:100 kada se lomilo. U finišu se ukazala šansa Denveru da dođe do produžetka, ali su Kristijan Braun, potom i Jokić iz teške pozicije promašili i to je bio kraj.

CLIPPERS HOLD OFF NUGGETS IN WILD ENDING 😱🔥



WHAT. A. GAME. pic.twitter.com/IC84o6ayyv — Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2025