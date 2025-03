LEPA BRENA JE KRIVA! U LJubljani čupaju kosu zbog pevačice iz Srbije, Cedevita u problemu

Trener košarkaša Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović izjavio je da su njegovi igrači nakon zaostatka na utakmici osmine finala Evrokupa protiv Bešiktaša uspeli da preuzmu kontrolu i dođu do pobede u tom duelu - 96:86.

Foto: Igor Vuković

- Totalno dva drugačija poluvremena. Dominirali smo u skoku u nastavku, počeli da igramo sjajnu košarku. Hvala navijačima koji su nas pogurali. Setio sam se momenta kada sam došao i potpisao. Velika je stvar što smo imali takvu podršku. Čestitke i Bešiktašu, dobar tim sa odličnim trenerom. Borili smo se da imamo prednost domaćeg parketa i iskoristili smo to. Inače, teško registrujem dešavanja van parketa tokom utakmice. Kada ste na parketu, unutra ste. Do poslednjeg minuta nema opuštanja, iako je bilo plus 10. Utakmica sa puno emocija. Pogledaću na leto, kada budemo imali slobodno vreme!" – rekao je Mitrović posle susreta.

Foto: EPA-EFE/David Aguilar

Ispred njegove ekipe je težak raspored, Cedevita u nedelju dočekuje Crvenu zvezdu, a već dva dana kasnije na programu je četvrtfinalni duel protiv Bahčešehira. Kao što se često šali, Mitrović se osvrnuo na gužvu u kalendaru i kroz osmeh rekao:

- Smeta mi Lepa Brena! Ima koncert pa ne možemo da igramo u subotu. Da se ne naljuti. Bahčešehir je 11. marta, a Zvezda 9. marta, što znači da odmah posle crveno-belih igramo protiv Dejana Radonjića... ovog mog opasnog" - zaključio je Mitrović.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu