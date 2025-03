"RADIJE BIH ČUVAO DŽORDANA NEGO DRAŽENA PETROVIĆA!" Dvostruki NBA šampion o čuvenom Hrvatu

Dvostruki NBA šampion, Vernon Maksvel, izjavio je da mu je Dražen Petrović pravio veće problema nego Majkl Džordan.

FOTO: Arhiva novosti

- S*anje. Verovatno Dražen Petrović. Nikada to nisam video pre. Radije bih čuvao ‘crnog Isusa‘, Majkla Džordana, nego njega. Tako je loše bilo za mene. Bio bih tako frustriran kada je pogađao protiv mene. Nisam mogao da ga zaustavim. Ne smeš da mu ostaviš prostora - rekao je Maksvel.

Hrvat mu je konstatno "prodavao" fintu šuta.

- Znaš kako oni iz Evrope imaju ta trostruka pretnja s*anja. Doveo je to do perfekcije. Razbijao me je sa tim. Skakao sam svuda kada je radio to s*anje - zaključio je Maksvel.

Košarkaški Mocart, kako su Petrovića zvali, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod nemačkog Denkendorfa, samo četiri meseca pre 29. rođendana.

BONUS VIDEO: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan