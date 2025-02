"BOL NIJE POSTOJAO..." Dobrić otkrio kako je uspeo da zaigra u finalu Kupa Radivoja Koraća

Crvena zvezda odbranila je trofej u Kupu Radivoja Koraća pošto je posle produžetka pobedila Partizan u niškom "Čairu" sa 89:83 (16:20, 24:17, 18:20, 19:20, 12:6), a nakon meča svoje utiske je izneo Ognjen Dobrić.

FOTO: M. Vukadinović

Dobrić je analizirao meč.

- Šta da vam kažem, derbi, finale, sve to nosi neke emocije sa sobom. Drago mi je što smo uspeli. Nije bilo lako, daleko od toga. Svi znamo šta nosi derbi, našli smo snage da u produžetka dođemo do pobede. Nekoliko pametnih odluka, bitnih lopti smo ukrali. Imali su bacanja za pobedu, bili smo pred porazom, ali na kraju pokazali karakter i uspeli da dođemo do tog trofeja - poručio je Dobrić.

Potom je otkrio kako je došlo do odluke koja je oduševila "delije".

- Odlučili smo jutros na treningu, probao sam, nije bio sjajno, ali pod injekcijama sam uspeo. Nije u pitanju bilo veliko oštečenje na zglobu, to je samo bol koji je imaginaran. Može da se igra kroz to. Pod adrenalinom i svim tim stvarima, lakše je igrati.

Crvena zvezda je ovom pobedom osvojila petu titulu Kupa Radivoja Koraća.

