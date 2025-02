SUROVA DOMINACIJA SRBINA: Neverovatni Nikola Jokić odigrao još jednu fantastičnu utakmicu (VIDEO)

JOŠ jednu fenomenalnu utakmicu u NBA ligi odigrao je Nikola Jokić koji je bio najzaslužniji što je Denver pobedio Finiks sa 122:105 (37:32, 26:23, 35:26, 24:24).

FOTO: Tanjug/AP

Bio je to samo još jedan na poslu srpskog centra koji je ostvario novi dabl-dabl, a jedna asistencija mu je nedostaja da to bude tripl-dabl. On je utakmicu završio sa 26 poena, 11 skokova i devet uspešnih dodavanja.

Može se reći da je Somborac odigrao savršen meč, što pokazuju i procenti šuta - 11/13 iz igre, 1/2 za tri, 3/3 sa penala.

Denver ja zasluženo trijumfovao. Nagetsi su vodili praktično celu utakmicu, a meč su prelomili nakon treće četvrtine posle koje su imali +17 - 98:81.

Na kraju susreta razlike je bila identična kao po završetku trećeg kvartala - 122:105. Vredi istaći da je timu Majkla Melouna ovo bila šesta uzastopna pobeda.

Kod Denvera jedini efikasniji od Jokića bio je Džamal Marej koji je brojao do 30. Na drugoj strani najbolji je bio Devin Buker sa 24 poena, dok je Bol Bol postigao 19.

Nagetsi su treći na Zapadu sa učinkom 34-19, Finiks zauzima 11. poziciju sa 26-26.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu