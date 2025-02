LICEMERI! Otac Luke Dončića grmi posle onoga što su uradili njegovom sinu

Saša Dončić, otac slovenačkog košarkaša Luke, se osvrnuo na odlazak njegovog sina iz Dalas Maveriksa.

FOTO: Printskrin

Dončić je, gostujući u emisiji "V prvi vrsti" slovenačke sportske televizije Arena Sport, prvi put progovorio o šokantnom odlasku svog sina Luke u Los Anđeles.

"I ja sam bio iznenađen, čak šokiran. Ni ja u početku nisam verovao da je istina, bilo je baš čudno. Ali očigledno je u NBA ligi zaista moguće baš sve. Tako da se ovaj trejd dogodio," započeo je Saša, gost poznatog voditelja Danija Bavca. "Lično mislim da to nije ništa loše – pogotovo dugoročno. Na kraju krajeva, znamo da su tri najpoznatije franšize u NBA ligi: Lejkersi, Boston i Njujork Niksi. Luka apsolutno ovim nije ništa izgubio," rekao je Dončić.

Saša je večiti optimista, a ovoga puta još više nego inače.

"Uvek gledam stvari pozitivno, a pogotovo u ovom slučaju. Odlazi u Los Anđeles, u fenomenalan grad. Košarkaška tradicija je izuzetna, znamo ko je sve igrao za Lejkerse. Medžik, Kobi, Šek, Džabar. Mnogo superzvezda," istakao je otac Luke Dončića, koji je i sam imao brojne kontakte, poznanstva i prijateljstva u Dalasu. Ali, s druge strane, vrlo dobro je svestan koliki globalni tržišni potencijal imaju Lejkersi i Los Anđeles.

Foto: Printskrin T

Voditelj ga je zatim upitao kako se Luka snalazi u svemu tome, s obzirom na to da se mora brzo preseliti – što je još teže kada imate malo dete.

"Naučno je dokazano da je selidba jedna od najstresnijih stvari u životu. Sve se događa jako brzo. Mislim da će sve biti u redu. Sportista je, profesionalac, prebrodiće to. Sad se u Americi tek probudio... Ja gledam pozitivno. Vreme će pokazati za koga je ovaj trejd bio dobar. Ja sam siguran da će za njega biti," naglasio je Saša za Arenu Sport.

Ipak, bio je vrlo oštar kada je govorio o načinu na koji je Dalas poslao Luku u Los Anđeles – odnosno činjenici da je njihov najveći junak poslednji saznao za trejd, kada je već sve bilo dogovoreno i samo su ga o tome obavestili.

"Razumem filozofiju da ti ne odgovara neki igrač ili da ti se ne uklapa u ekipu. Sve je to u redu. Ali to skrivanje, rekao bih od pojedinih ljudi, pa čak i neka vrsta licemerja – to me boli. Luka to nije zaslužio. Dao je mnogo za ovaj klub. Sad čujem da žele da se izvine. To mi ne deluje korektno. Znam da je Luka veoma poštovao Dalas, ceo grad, pomagao je deci. Nikada nije imao problem da ode u bolnice, sirotišta. Prošle godine je odigrao 100 utakmica po 40 minuta, stalno je imao dvojicu ili trojicu igrača na sebi. A onda da se sada pričaju takve stvari – to je stvarno nekorektno. Menjali ste ga, stojte iza toga, nemojte sada tražiti izgovore," rekao je Saša.

Foto: EPA Tekst potpisa

Zatim je otišao još dalje:

"Luka bi se uklopio u mnoge ekipe u NBA ligi. Trenutno je u Lejkersima. Verujem da će učiniti svoje saigrače još boljima. Apsolutno sam siguran da ovo nije ništa loše. Biće mu dodatna motivacija. Kada pričaju o fizičkoj spremi, to su samo izgovori pojedinaca koji time pravdaju ovu odluku. Činjenica je da mu je ovo bila prva malo ozbiljnija povreda u sedam godina. Verujte mi, ovakvo leto kakvo on ima, ja ne bih poželeo. Ja volim da uživam u životu. Odem ujutru na plažu, a on u dvoranu na četiri sata i trenira kao ‘budala’. Ali dobro, to je njegova dužnost, to je profesionalizam," bio je oštar.

I pred mikrofonom Arene Sport je nastavio:

"On mora da se vrati u klub spreman. Ako je dosad bio nespreman, onda ne znam kako bi igrao da je bio spreman. Da li bi onda imao prosek od 60 poena, 30 asistencija i 22 skoka? Ne razumem to. Mislim da su to ‘lari-fari’ priče kojima, pre svega mislim na Nika Harisona, pokušavaju da opravdaju ono što su uradili. Mene je najviše pogodio način na koji se to dogodilo. Harisonov licemerni način. I te ‘lari-fari’ priče o tome kako Luka nije bio spreman. Od nekoga ko je na visokoj poziciji i trebalo bi da zna nešto o košarci – to je stvarno nekorektno," zaključio je Saša Dončić.