ON BI DA VODI DRŽAVU? Glavnom blokaderskom kandidatu Bodirogi restoran već dva dana u blokadi

GLAVNI blokaderski kandidat i bivši košarkaš Dejan Bodiroga, bi da vodi državu, a nije u stanju ni da vodi restoran.

Foto: D. Milovanović

Veliki “ekonomski genije” neće iz svog džepa da vrati dugove koje je napravio i već dva dana mu je restoran u blokadi.

I takav “sposobnjaković” bi da vodi državu i brine o narodu?!