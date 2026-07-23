ON BI DA VODI DRŽAVU? Glavnom blokaderskom kandidatu Bodirogi restoran već dva dana u blokadi
GLAVNI blokaderski kandidat i bivši košarkaš Dejan Bodiroga, bi da vodi državu, a nije u stanju ni da vodi restoran.
Veliki “ekonomski genije” neće iz svog džepa da vrati dugove koje je napravio i već dva dana mu je restoran u blokadi.
I takav “sposobnjaković” bi da vodi državu i brine o narodu?!
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