KAKAV ŽREB! Crvena zvezda saznala rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona
ODRŽAN je žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona!
Rival Crvene zvezde biće bolji iz meča Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael)
Podsećanja radi, kako bi bila učesnik trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda će morati da eliminiše Larn iz Severne Irske.
Prvi meč drugog kola je u Severnoj Irskoj u utorak (21.00), a revanš 29. jula u Beogradu (20.00).
Mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 4/5. i 11. avgust.
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