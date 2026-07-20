Fudbal

KAKAV ŽREB! Crvena zvezda saznala rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

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20. 07. 2026. u 12:10

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ODRŽAN je žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona!

КАКАВ ЖРЕБ! Црвена звезда сазнала ривала у трећем колу квалификација за Лигу шампиона

FOTO: FK Crvena zvezda

Rival Crvene zvezde biće bolji iz meča Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael)

Podsećanja radi, kako bi bila učesnik trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda će morati da eliminiše Larn iz Severne Irske.

Prvi meč drugog kola je u Severnoj Irskoj u utorak (21.00), a revanš 29. jula u Beogradu (20.00).

Mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 4/5. i 11. avgust.

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