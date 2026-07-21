BERLIN UZ KIJEVSKE DEMONSTRANTE: Na stranu smenjenog ministra odbrane Ukrajine stao i deo stranih političara

U UKRAJINI su i dalje u toku demonstracije zbog smene ministra odbrane Mihaila Fjodorova, ali sada stiže i podrška sa Zapada.

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Evropski komesar Andrjus Kubiljus izjavio je da je smena veliko iznenađenje, jer je Brisel tesno sarađivao sa njim. A Boris Pistorijus, ministar odbrane Nemačke, otvoreno je stao na stranu Fjodorova, kome je poslao pismo, odmah prosleđeno nemačkim medijima, šti je ocenjeno kao direktna poruka predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom.

Pistorijus je izrazio nadu da će bivši ministar ostati politički aktivan. Zelenski nije odgovorio Pistorijusu, jer je Nemačka najveći sponzor Ukrajine. I zapadni mediji su na strani Fjodorova, a britanski ,"Fajnenšel tajms" objavio je tekst "Samorazarajuće promene u Ukrajini".

Ukrajinski mediji pišu da je Zelenski već predložio Fjodorovu funkciju savetnika predsednika, ali je on odbio.

- Meni nije potrebna funkcija ministra odbrane radi fotelje.Potrebna mi je dužnost da bismo pobedili u ratu - kazao je Fjodorov.

Kijev napao Podmoskovlje UKRAJINSKI dronovi su napali Podmoskovlje i u gradu Podoljsku pogodili naftnu bazu kao i veliko skladište robe gde je buknuo požar. U Domadedovu i Odincovu od dronova su stradale privatne kuće na koje su pali oboreni dronovi i izazvali požar. Rostovsku oblast je napalo 35 dronova. Opet je napadnut Taganrogski zaliv. U Kurskoj oblasti koja graniči sa Ukrajinom za 24 sata oboreno je čak 120 ukrajinskih dronova.

On se žalio i na komandanta oružanih snaga Ukrajine generala Aleksandra Sirskog i načelnika Generalštaba ukrajine Andreja Gnjatova. Tražio je od Zelenskog da smeni obojicu.

S druge strane, mediji lojalni Zelenskom nazivaju proteste "kartonskim demonstracijama", po parolama ispisanim na njima debelim flomasterima i ocenjuju da ih finansiraju opozicija i zapadne nevladine organizacije. Na stranu demonstranata je stao i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, tvrdeći da je smena Fjodorova velika greška Zelenskog. I gradonačelnik Lavova Andrej Sadovoj je podržao demonstrante.

Rusi promenili taktiku U NAPADIMA na Kijev i druge velike gradove Rusi su promenili taktiku. Sada za sat vremena napada rakete lete svakog minuta. Na taj način se ne dozvoljava da PVO napuni raketama svoje PVO sisteme. Opet su gađali vojne fabrike u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Nastavljeno je i raketiranje lučkih objekata u Odesi.

Fjodorov je se zalagao za kupovinu modernih dronova, ali je odbio realizaciju ugovora o kupovini artiljerijskih granata. Uzalud je Sirski govorio da su vojnicima na frontu potrebne. Na strani generala Sirskog je bio ukrajinski Generalštab i komandanti ruske avijacije i mornarice. Ali, Fjodorov je uporno blokirao kupovinu granata, jer je smatrao da treba investirati u nove dronove, kako bi bili ispred Rusa pola godine.

Razlika između dvojice Rusa, ukrajinskih državljana, generala Sirskog, kome je 60 godina, i Mihaila Fjodorova koji ima 35 je što general nema ambicija da osvaja vlast. Ali, Fjodrov koga samo što nisu proglasili "genijem dronova" sigurno će po završeku rata želeti da bude kandidat za najviše funkcije u državi, tim pre što se njegovog imena nema u finansijskim aferama.