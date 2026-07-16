A NAKON ŠAMARA! Engleska povukla totalno neočekivan potez

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel ima punu podršku Fudbalskog saveza Engleske (FA) i očekuje se da će predvoditi nacionalni tim do Evropskog prvenstva 2028. godine, uprkos eliminaciji u polufinalu Svetskog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

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Engleska je u sredu poražena od Argentine 1:2, čime je ostala bez prvog plasmana u finale Mundijala još od 1966. godine. Tuhel je bio na meti kritika zbog izmena nakon što je njegov tim ispustio vođstvo od 1:0 u završnici susreta, ali je potvrdio da namerava da ostane na klupi reprezentacije.

"Nastavljamo dalje u skladu sa ugovorom do Evropskog prvenstva koje će biti održano kod kuće. Radujem se tome, iako je sada teško razmišljati toliko unapred. Mnoge velike fudbalske reprezentacije ispale su pre polufinala, tako da je i ovo uspeh. Znam da to trenutno niko ne želi da čuje, pa ni ja, jer od sebe uvek očekujemo najviše", rekao je Tuhel, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Nemački stručnjak je u februaru produžio ugovor na dve godine, nakon što je u januaru 2025. preuzeo reprezentaciju sa prvobitnim zadatkom da osvoji Svetsko prvenstvo.

Evropsko prvenstvo 2028. godine zajednički će organizovati Engleska, Vels, Škotska i Republika Irska.

Englesku u subotu očekuje utakmica za treće mesto protiv Francuske, a eventualna pobeda donela bi joj najbolji rezultat na Mundijalima još od osvajanja titule svetskog prvaka 1966. godine.

Izvršni direktor FA Mark Bulingem istakao je da Savez u potpunosti stoji iza selektora.

"Veoma je bolno biti tako blizu finala. Igrači i Tomas dali su sve od sebe, a stručni štab i kompletna ekipa uložili su maksimalan trud tokom turnira. Želim svima da zahvalim, kao i našim sjajnim navijačima u SAD i kod kuće", rekao je Bulingem.

Uprkos razočaranju zbog poraza u polufinalu, u Fudbalskom savezu Engleske plasman među četiri najbolje selekcije sveta smatraju uspešnim rezultatom i potvrdom da reprezentacija napreduje pod Tuhelovim vođstvom.