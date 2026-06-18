Fudbal

VIŠE NIJE HTEO DA ĆUTI! Saigrač otkrio veliku tajnu Arnautovića!

Новости.онлине

18. 06. 2026. u 09:19

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Zvezdin napadač Marko Arnautović nalazi se sa austrijskom reprezentacijom na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

ВИШЕ НИЈЕ ХТЕО ДА ЋУТИ! Саиграч открио велику тајну Арнаутовића!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan govorio je o svom saigraču i golgeteru austrijske selekcije.

- Svaki dan dolazi na trening u drugom automobilu. Ipak, pored tog luksuza, on je zadržao ljudskost koja ti omogućava da sa njim pričaš o bilo čemu. Izuzetno pozitivno utiče na svlačionicu i za mene je on autoritet koji želite da pratite - rekao je Tiknizjan.

Jermen je naročito izazvao pažnju izlaganjem u kojem je defanzivac opisao „lukavost“ Zvezdinog špica, kada su u pitanju naporna putovanja autobusom.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

- Dosta je lukav. Kada imamo neka daleka gostovanja, gde se autobusom putuje duže od dva ili tri sata, on ume da se požali na bol u zadnjoj ili prednjoj loži - naglasio je Nair kroz osmeh.

Na kraju je dodao:

- Kada su dolazile važne utakmice u Ligi Evrope, video sam onog prepoznatljivog Arnautovića od pre pet godina. On i dalje može da igra na vrhunskom nivou, da vrši presing i ispunjava sve taktičke zamisli trenera. Naravno, ne može da izdrži svih 90 minuta u tom tempu – 60 minuta je njegov maksimum pri visokim brzinama, ali s obzirom na njegove godine, to je besprekoran rezultat. - zaključio je Nair Tiknizjan.

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