Fudbal

KAKVA PANIKA U HRVATSKOJ! Isplivala mračna tajna sa treninga "vatrenih", a glavni krivac je...

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18. 06. 2026. u 06:00

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživela je poraz na startu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i to u možda najboljoj utakmici dosadašnjeg turnira.

КАКВА ПАНИКА У ХРВАТСКОЈ! Испливала мрачна тајна са тренинга ватрених, а главни кривац је...

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Engleska je pobedila 4:2, a utisak je da je "gordi albion" mogao da postigne još koji gol, pokazujući zaista moćan fudbal u nastavku meča.

Očekivano, u Hrvatskoj su razočarani zbog toga, što se moglo osetiti i kroz naslove komšijskih medija, posebno jer su danima unazad najavljivali bolji rezultat.

"Vatreni razbijeni, ali još živi: Utjeha u ovom porazu uskoro nam dolazi u 'naš' Toronto!", piše "Večernji list" koji u svojoj analizi poručuje da je ovo jedna od najlošijih utakmica koje je Hrvatska odigrala na Mundijalima, posebno jer je bila na rubu rezultatske katastrofe.

"Bolan poraz Hrvatske na startu SP-a! Vatreni se dvaput vraćali, čudesni Livaković spriječio katastrofu", naslov je u "Jutarnjem" koji u svojoj analizi apostrofira i lošu partiju Luke Modrića koji je napravio penal i imao još nekoliko loših poteza. "Gore od poraza su dva šokantna otkrića, a sve smo znali unapjed! Pa što se to radi na treninzima?!", naslov je teksta u kome se kritikuje igra Modrića: "Hrvatska je katastrofalna u prekidima, a znalo se da će prekidi biti jedan od ključnih faktora i ove utakmice, ali i celog nastupa na Svetskom prvenstvu, pa kako je to moguće?! Imamo visinu, a ne znamo se odbraniti u skoku! Što se radi na treninzima?".

"No, to, koliko god bilo grozno, stiglo je pod brojem 2, jer na prvom mestu je Luka Modrić. Toliko puta u 199 utakmica najbolji, a sada jedan od najgorih, a jasno je da Vatreni s njim na terenu, a bez njegove vrsne igre, ne mogu funkcionisati u utakmicama kakva je s Engleskom i danas je glavni pitanje: koliko Modrić može, imamo li ga za ovo Svetsko prvenstvo barem donekle na kakvog smo navikli ili ne?".

"Index" je bio najblaži i rezultat 4:2 opisao je samo kao "poraz Hrvatske", dok je slično postupio i portal "24 sata" s naslovom "Bledo drugo poluvreme i težak poraz na otvaranju SP-a". Portal "Gol.hr" takođe nije previše kritikovao: "Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova".

Podsetimo, Hrvatska je u grupi još sa Uzbekistanom i Kolumbijom, a posle današnje utakmice jasno je da joj predstoji borba za drugo mesto, dok prolaz ne bi smeo da dolazi u pitanje.

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