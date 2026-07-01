DOSTA potresa u NBA ligi izazvala je odluka Lebrona Džejmsa da napusti Los Anđeles Lejkerse.

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Bez „Kingove“ plate, El-Ej je trenutno na 130 miliona dolara, s tim da će naredne sezone pasti na svega 116 kada isteknu ugovori Diandreu Ejtonu i Džejku Laraviji, s tim da bi to moglo biti dodatno umanjeno rastancima sa Bronijem Džejmsom i Aduom Tijerom.

Zanimljivu teritoriju izneo je novinar Nik Rajt koji smatra da Lejkersi neće biti agresivni kako bi naredne sezone pošli po Nikolu Jokića.

- Moje predviđanje je da će Lejkersi imati još jedno prilično loše leto kada su pojačanja u pitanju. A onda će svima diskretno poručivati: ‘Ne brinite, sve je deo plana. Nikola Jokić dolazi sledeće godine.’ To je ono što ja mislim - rekao je Rajt, koji je uspon na američkoj TV sceni postigao provokativnim komentarima i oštrim kritikama pojedinaca uključujući i Nikolu Jokića na početku karijere.

- Mislim da će se nadati i moliti da Nikola Jokić ne potpiše produženje ugovora i da će na kraju otići u Los Anđeles. Ako bi se to dogodilo za godinu dana, bilo bi neverovatno. Takav tim bi bio praktično nezaustavljiv u napadu, iako su Luka Dončić i Nikola Jokić u određenoj meri slični igrači jer obojica vole da imaju loptu u rukama - dodao je Rajt.

Za sada nema nikakvih naznaka da Jokić razmišlja o odlasku iz Denvera, zapravo veliki je broj NBA igrača, trenera i analitičara koji veruju da će trostruki MVP završiti karijeru u Koloradu.

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