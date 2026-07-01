LUDNICA U NBA LIGI! Luka Dončić i Nikola Jokić u istom timu!?
DOSTA potresa u NBA ligi izazvala je odluka Lebrona Džejmsa da napusti Los Anđeles Lejkerse.
Bez „Kingove“ plate, El-Ej je trenutno na 130 miliona dolara, s tim da će naredne sezone pasti na svega 116 kada isteknu ugovori Diandreu Ejtonu i Džejku Laraviji, s tim da bi to moglo biti dodatno umanjeno rastancima sa Bronijem Džejmsom i Aduom Tijerom.
Zanimljivu teritoriju izneo je novinar Nik Rajt koji smatra da Lejkersi neće biti agresivni kako bi naredne sezone pošli po Nikolu Jokića.
- Moje predviđanje je da će Lejkersi imati još jedno prilično loše leto kada su pojačanja u pitanju. A onda će svima diskretno poručivati: ‘Ne brinite, sve je deo plana. Nikola Jokić dolazi sledeće godine.’ To je ono što ja mislim - rekao je Rajt, koji je uspon na američkoj TV sceni postigao provokativnim komentarima i oštrim kritikama pojedinaca uključujući i Nikolu Jokića na početku karijere.
- Mislim da će se nadati i moliti da Nikola Jokić ne potpiše produženje ugovora i da će na kraju otići u Los Anđeles. Ako bi se to dogodilo za godinu dana, bilo bi neverovatno. Takav tim bi bio praktično nezaustavljiv u napadu, iako su Luka Dončić i Nikola Jokić u određenoj meri slični igrači jer obojica vole da imaju loptu u rukama - dodao je Rajt.
Za sada nema nikakvih naznaka da Jokić razmišlja o odlasku iz Denvera, zapravo veliki je broj NBA igrača, trenera i analitičara koji veruju da će trostruki MVP završiti karijeru u Koloradu.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
BOMBA U HUMSKOJ! Partizan vratio Radosava Petrovića
01. 07. 2026. u 15:24
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći!
01. 07. 2026. u 08:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAVIJAČI U ČETIRI UJUTRU ČEKALI SELEKTORA DA SE OBRAČUNAJU! Haos zbog ispadanja sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Južne Koreje doživela je neuspeh na Mundijalu pošto nije prošla grupu, što je razbesnelo njihove navijače.
30. 06. 2026. u 15:24
KAKAV DAN ZA PARTIZANOVCE! Nakon Raće Petrovića u Humsku stigla još jedna legenda crno-belih
Veliki dan u Humskoj.
01. 07. 2026. u 16:51
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)