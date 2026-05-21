KAKVA MOŠA! Stigla vest koju navijači Partizana nisu želeli da čuju
NIŠTA od transfer bombe!
Pričalo se o romantičnom povratku u Partizan, ali izgleda da postoji mogućnost da Stevan Jovetić posle svega - ostane na Kipru posle šampionske titule.
Jedan od čelnika crno-belih kontaktirao je kapitena reprezentacije Crne Gore da odigra još jednu sezonu u Humskoj, a onda postane sportski direktor.
Međutim, planove "parnog valjka" kako prenose kiparski mediji mogao bi da pokvari Apolon iz Limasola.
Kontakti oko saradnje postoje, ali je još uvek sve daleko od realizacije, a popularni Pujo navodno razmišlja da ostane na rajskom ostrvu još godnu dana.
Sa 37 godina imao je ograničenu minutažu zbog problema sa povredama, ali je upisao 35 utakmica, devet golova i osam asistencija u svim takmičenjima.
Možda će povratak Stevana Jovetića u Partizan zavisiti i od Skupštine kluba, ali sada postoji ponuda Apolona koji ima prednost - normalnije okruženje.
