ŽOZE MURINJO PRESEKAO! Hrvat je prvo pojačanje Real Madrida
Žoze Murinjo se posle 13 godina vraća na klupu Reala iz Madrida.
Portugalac će, kako prenose španski mediji, imati glavnu reč u prelaznom roku.
I prvi na listi je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Gvardiol je već tri godine jedan od stubova odbrane Mančeste sitija. Međutim, ove godine ga je povreda omela da upiše više utakmica.
Kako navode mediji, Real i agenti hrvatskog fudbalera su već u pregovorima.
Gvardiol je upisan u notes Murinja pošto može kvalitetno da odigra na najmanje dve pozicije, pozicije štopera i levog beka.
Time bi Murinjo rešio dobar deo problema koji je uočio. Prema navodima, "Posebni" ima jasan plan za pojačanja, a on podrazumeva dva štopera, desnog beka, dvojicu veznih fudbalera i jednog krilnog napadača. On će sa svim igračima lično voditi razgovore.
