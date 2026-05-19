Fudbal

ŽOZE MURINJO PRESEKAO! Hrvat je prvo pojačanje Real Madrida

Новости онлине

19. 05. 2026. u 08:49

Žoze Murinjo se posle 13 godina vraća na klupu Reala iz Madrida.

Photo: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugalac će, kako prenose španski mediji, imati glavnu reč u prelaznom roku.

I prvi na listi je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Gvardiol je već tri godine jedan od stubova odbrane Mančeste sitija. Međutim, ove godine ga je povreda omela da upiše više utakmica.

Photo: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

 

Kako navode mediji, Real i agenti hrvatskog fudbalera su već u pregovorima.

Gvardiol je upisan u notes Murinja pošto može kvalitetno da odigra na najmanje dve pozicije, pozicije štopera i levog beka.

Time bi Murinjo rešio dobar deo problema koji je uočio. Prema navodima, "Posebni" ima jasan plan za pojačanja, a on podrazumeva dva štopera, desnog beka, dvojicu veznih fudbalera i jednog krilnog napadača. On će sa svim igračima lično voditi razgovore.

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

