RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Poznato da li je izdato upozorenje na cunami
ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je kod arhipelaga Izu, na dubini od deset kilometara, na otvorenom moru.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Tanjug)
