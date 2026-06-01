OBELEŽAVAMO DUHOVSKI PONEDELJAK: Brojna verovanja i stari običaji se i dan danas poštuju
DAN nakon praznika Svete Trojice, poznat kao Duhovski ponedeljak, odnosno Ponedeljak Duhovski, jedan je od značajnih dana u pravoslavnom kalendaru.
Obeležava se uvek u ponedeljak, 51 dan posle Uskrsa, kao drugi dan praznika Silaska Svetog Duha na apostole, poznatog i kao Trojice ili Pedesetnica.
Ovaj dan posvećen je Svetom Duhu, a u narodnoj tradiciji duboko je povezan i sa sećanjem na preminule, ali i sa prirodom, za koju se veruje da je tada ispunjena posebnom duhovnom energijom.
Običaji i verovanja: Zelenilo, venčići i mir u domu
Jedan od najrasprostranjenijih običaja jeste kićenje kuća zelenilom. Grančice leske, hrasta, lipe i bukve, kao i trava i cveće, unose se u domove i crkve. Veruje se da zelenilo donosi zdravlje, plodnost i blagostanje, ali i štiti dom od loših sila.
U hramovima i domaćinstvima vernici pletu venčiće od cveća i trave, koji se potom čuvaju kao simbol blagoslova. U pojedinim krajevima veruje se da devojke koje poklone venčić momku donose sreću u ljubavi, a da će se mladići do kraja godine oženiti.
Poseban običaj vezan je i za umivanje vodom u kojoj je stajalo cveće od venčića, za koje se veruje da donosi zdravlje i “čistoću lica tokom cele godine”.
Sećanje na preminule i porodična trpeza
Duhovski ponedeljak u mnogim krajevima Srbije posvećen je i pokojnicima. Ljudi pale sveće na grobljima, ostavljaju hranu i prisustvuju molitvi za duše preminulih, verujući da se tog dana duše vraćaju među žive.
U nekim krajevima priprema se i žito (koljivo), vino i slavski kolač, dok se u zapadnoj i južnoj Srbiji praktikuje običaj "odlaska u duše", kada se hrana deli u ime pokojnika.
U zapadnoj Srbiji poznat je i običaj postavljanja simbolične trpeze na grobovima, kako bi se, prema verovanju, dušama umrlih obezbedila uteha i mir.
Mir i tišina, bez teških poslova
Na Duhovski ponedeljak se tradicionalno ne obavljaju teški fizički poslovi. Posebno se izbegavaju rad u polju i poslovi sa iglom i koncem. U narodu se veruje da onaj ko radi na ovaj dan "neće imati mira tokom godine".
Zbog toga se ovaj dan provodi u tišini, molitvi i porodičnom okupljanju. U mnogim kućama priprema se i bogatija trpeza, kao simbol poštovanja praznika i duhovne sabranosti.
Praznik sabornosti i duhovnog početka Crkve
Silazak Svetog Duha na apostole, koji se obeležava na Trojice i u nastavku praznika, smatra se početkom života Crkve. Prema predanju, tog dana apostoli su ispunjeni Duhom Svetim počeli da propovedaju, a oko tri hiljade ljudi poverovalo je u njihovu propoved i krstilo se.
Zbog toga se Duhovi u pravoslavlju nazivaju i "rođendanom Crkve", a praznik traje tri dana i obeležava se crvenim slovom.
(Kurir)
