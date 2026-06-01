DAN ZA RADOVE U KUĆI I BAŠTI Astro savet za ponedeljak, 1. jun: Na ovih 5 znakova najviše utiče sekstil Merkura i asteroida Hiron

POSLE godinu dana, Merkur, planeta komunikacija, dogovora, biznisa, 1. juna, ulazi u Raka, znak doma, porodice, majke, žena, privatnog biznisa, i odmah pravi sekstil sa asteroidom Hiron u Biku, znaku novca, poseda, nekretnina, hortikulture, kulinarstva, hrane, kolekcionarstva, nakita.

Ovaj aspekt je idealan za preuređivanje stambenog ili poslovnog prostora, radove u kući, na okućnici, bašti...

Sekstil Merkur-Hiron pogoduje vodenim znacima, naročito rođenima na početku Raka, Škorpije i Riba, kao i na početku Bika i Device.

Pošto će Merkur vrlo brzo da napravi egzaktan kvadrat s Neptunom, već 2. i 3. juna trebalo bi obratiti više pažnje na dokumentaciju, ugovore, finansije, kao i na odnos sa ukućanima.