DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Čak 5 saobraćajnih nesreća, jedna osoba teško povređena
TOKOM protekle noći u Beogradu se dogodilo pet saobraćajnih nezgoda, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
U 01.10 časova u Ulici Jurija Gagarina kod Delta sitija dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je žena starosti 50 godina zadobila težu traumatsku povredu.
Ona je nakon ukazane prve pomoći ambulantnim kolima prevezena u Urgentni centar na dalje lečenje.
Dogodile su se još četiri lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih, potvrdio je za Tanjug dežurni lekar.
Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju i ti pacijenti su odvezeni na VMA na odeljenje toksikologije na detoksikaciju.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su više puta kod hrama Svetog Save pružajući pomoć vernicima koji su cele noći čekali u redu ispred hrama.
Dežurne ekipe su tokom protekle noći intervenisale ukupno 137 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti i to hipertenzičari, astmatičari i psihijatrijski bolesnici.
