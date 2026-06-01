DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Čak 5 saobraćajnih nesreća, jedna osoba teško povređena

Танјуг

01. 06. 2026. u 07:18

TOKOM protekle noći u Beogradu se dogodilo pet saobraćajnih nezgoda, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Foto: I. Marinković

U 01.10 časova u Ulici Jurija Gagarina kod Delta sitija dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je žena starosti 50 godina zadobila težu traumatsku povredu.

Ona je nakon ukazane prve pomoći ambulantnim kolima prevezena u Urgentni centar na dalje lečenje.

Dogodile su se još četiri lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih, potvrdio je za Tanjug dežurni lekar.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju i ti pacijenti su odvezeni na VMA na odeljenje toksikologije na detoksikaciju.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su više puta kod hrama Svetog Save pružajući pomoć vernicima koji su cele noći čekali u redu ispred hrama.

Dežurne ekipe su tokom protekle noći intervenisale ukupno 137 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti i to hipertenzičari, astmatičari i psihijatrijski bolesnici.

PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)
PIVO, RADOST, PA SUZE: Nikola Jokić stigao u Srbiju, a tamo... (VIDEO)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

31. 05. 2026. u 18:53

LENKE ĆE SE SVI VEČNO SEĆATI: Sugrađani ovo uradili u čast devojke koju je ubio monstrum pre 40 dana (FOTO)
LENKE ĆE SE SVI VEČNO SEĆATI: Sugrađani ovo uradili u čast devojke koju je ubio monstrum pre 40 dana (FOTO)

IDEJOM profesorke Marijane Isaković i učenika Šabačke gimnazije, u dvorištu ove renomirane obrazovne ustanove je otvoren "Lenkin vrt". Ovaj poseban kutak osmišljen je kao utočište mira, tišine i večnog sećanja na prerano nastradalu učenicu Lenku, koja je poginula u stravičnoj nesreći na auto- putu Ruma-Šabac kod skretanja za Hrtkovce kada se u automobil u kojem se nalazila i Lenka zakucao vozač "forda" brzinom od 130 kilometara na sat i to krećući se u kontrasmeru.

31. 05. 2026. u 22:48

