KAKAV HRVATSKI PROSTAK! Štimac ponovo pokazao "gospodske" manire
Fudbaleri Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine nakon što su u dve utakmice pobedili gradskog rivala Velež ukupnim rezultatom 2:1.
U prvoj utakmici, na svom domaćem stadionu, Zrinjski je pobedio rezultatom 1:0, a nerešeno 1:1 u revanš utakmici na stadionu Rođeni donelo im je trofej.
Utakmica je završena gurkanjem i tučom igrača na terenu, praćenom zvukom pirotehničkog arsenala koji je bio na raspolaganju navijačima. U sukobu je učestvovao i Igor Štimac, trener Zrinjskog. Video koji je objavio Klix.ba prikazuje ga kako gura jednog od redara dok pokušava da zaštiti svoje igrače. Pogledajte video OVDE.
Pre nego što je dao izjavu na terenu, Štimac se svađao sa navijačima Veleža. Dok su ga navijači gradskog rivala vređali, Štimac je odgovorio: "Hajde, bolestan si, plači". Nije se tu zaustavio, već im je pokazao i srednji prst, navodi portal SportSport.ba sa videom. Štimac je potom uzviknuo: "Livada!" i dao izjavu.
Poklič "Livada!" je provokacija koju koriste i navijači Zrinjskog da isprovociraju svog gradskog rivala pevajući pesmu "Srećan sam jednom istinom, da ću opet biti šampion, ali nikad, Velež nikada neće, livada je uvek livada".
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ZELAND SPREMAN ZA MUDIJAL: Objavljen spisak, tu je bivši fudbaler Crvene zvezde!
14. 05. 2026. u 10:19
CEO SVET U PANICI! Iran šalje "vojsku" direktno u Ameriku, sledi konačni obračun
14. 05. 2026. u 10:08 >> 10:10
LESOR JEDINI U ISTORIJI: Francuz postao vlasnik negativnog rekorda u Evroligi
14. 05. 2026. u 09:50
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
14. 05. 2026. u 06:30
HAOS PRED MUNDIJAL! Neverovatno kome su Amerikanci zabranili dolazak na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Najnovije vesti iz Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država koje su, uz Meksiko i Kanadu, domaćini ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u fudbalu, prilično su šokantne.
13. 05. 2026. u 19:06
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)