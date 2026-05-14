KAKAV HRVATSKI PROSTAK! Štimac ponovo pokazao "gospodske" manire

14. 05. 2026. u 08:50

Fudbaleri Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine nakon što su u dve utakmice pobedili gradskog rivala Velež ukupnim rezultatom 2:1.

КАКАВ ХРВАТСКИ ПРОСТАК! Штимац поново показао господске манире

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U prvoj utakmici, na svom domaćem stadionu, Zrinjski je pobedio rezultatom 1:0, a nerešeno 1:1 u revanš utakmici na stadionu Rođeni donelo im je trofej.

Utakmica je završena gurkanjem i tučom igrača na terenu, praćenom zvukom pirotehničkog arsenala koji je bio na raspolaganju navijačima. U sukobu je učestvovao i Igor Štimac, trener Zrinjskog. Video koji je objavio Klix.ba prikazuje ga kako gura jednog od redara dok pokušava da zaštiti svoje igrače. Pogledajte video OVDE.

Pre nego što je dao izjavu na terenu, Štimac se svađao sa navijačima Veleža. Dok su ga navijači gradskog rivala vređali, Štimac je odgovorio: "Hajde, bolestan si, plači". Nije se tu zaustavio, već im je pokazao i srednji prst, navodi portal SportSport.ba sa videom. Štimac je potom uzviknuo: "Livada!" i dao izjavu.

Poklič "Livada!" je provokacija koju koriste i navijači Zrinjskog da isprovociraju svog gradskog rivala pevajući pesmu "Srećan sam jednom istinom, da ću opet biti šampion, ali nikad, Velež nikada neće, livada je uvek livada".

