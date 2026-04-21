Katastrofa! Stigle užasne vesti za Partizan
Neverica u Humskoj!
Fudbalski klub Partizan nije dobio UEFA licencu za narednu sezonu, saznaje "Sport klub".
- Prema vestima sa lica mesta, Partizanova dokumentacija ima nekoliko propusta. Navodno, reč je o detaljima vezanim za finansije i probijanju pojedinih rokova. Komisija za licenciranje, sledeći detaljno uputstva, donela je negativnu odluku. Partizanu ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu u postupku licenciranja. Odluka komisije za žalbe, pod uslovom da iz Humske stigne konkretan prigovor, mogla bi da se očekuje tek u maju - navodi pomenuti portal.
Partizan je određene finansijske probleme uspeo da reši u martu i dostavio prijavu FSS i UEFA zbog licence.
Prodali su Andreja Kostića Milanu i zaradili 3,5 miliona evra, ali to nije bilo dovoljno.
