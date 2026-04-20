Tim snova: FK Partizan pravi ekipu zbog koje će "grobari" hrliti na stadione!
FK Partizan blizu je da dovede dva velika pojačanja za narednu sezonu.
Kako piše b92 sport, Adem Ljajić i Stefan Jovetić pojačanje Partizan za narednu sezonu.
Bivši reprezentativac Srbije je i prošle godine bio na pragu Partizana, ali je tada, posle sjajne sezone i izborene Evrope sa Novim Pazarom, odlučio da ode u Sarajevo.
Iako je i tamo bio prihvaćen srdačno, nije se snašao onako kako je očekivao (na 28 utakmica po pet golova i asistencija), pa se izvesno ovog leta vraća u Srbiju.
Još uvek je u dilemi da li da to bude Partizan ili Novi Pazar, ali kako saznaje b92, bliži je skretanju ka Beogradu.
Takođe i Jovetić se nalazi na meti crno-belih. Ugovor u Omoniji mu ističe 31. maja i to će biti velika prilika da ga crno-beli angažuju.
Ove sezone je crnogorski napadač u kiparskom timu odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima i postigao devet golova, uz osam asistencija.
