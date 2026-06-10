UBIJEN VISOKI RUSKI ZVANIČNIK: Bomba eksplodirala nadomak Moskve, Putin obavešten (FOTO/VIDEO)

NAČELNIK odeljenja za rakete i artiljeriju ruskog Ministarstva odbrane Damir Davidov poginuo je u ekspoliziji automobila-bombe u ruskom naselju Balašiha, preneo je danas ruski portal Meduza.

Igor IVANKO / AFP / Profimedia

Kako se navodi, do eksplozije je došlo u utorak ujutru u Moskovskoj oblasti, nakon što je Davidov uključio automobil i pokrenuo ga sa parkinga.

Očevici su naveli da je on još bio živ nakon eksplozije i da su pokušali da mu pruže pomoć, nakon čega je on preminuo.

🇺🇦⚔️🇷🇺 - The man killed by a car bomb in Balashikha on June 9 has been identified — by the independent outlet The Insider; Russian officials still won't name him — as Col. Damir Davydov, head of the missile and ammunition supply directorate within Russia's GRAU since 2017.



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Istražni komitet i Tužilaštvo Moskovske oblasti isprva su potvrdili su da se u Balašihi dogodila eksplozija, ali nisu naveli ime preminulog vozača, a takošđe su saopštili da je pokrenut krivični postupak.

Porptparol Kremlja Dmitrij Peskov nije naveo više detalja.

- Kao što razumete, informacije vezane za tekuću istragu ne mogu se otkriti. Ovo je, naravno, stvar naših specijalnih službi - rekao je on, dodajući da je o eksploziji obavešten i ruski predsednik Vladimir Putin.

Russian authorities are searching for a suspect in the car bombing in Balashikha, Moscow Oblast.



According to reports, an explosive device equivalent to 300–400 grams of TNT had been placed beneath the driver's seat. The explosion occurred shortly after the man got into the… https://t.co/YuUkcYczkO pic.twitter.com/dZ8aE7W6HD — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 9, 2026

Nakon toga, naveli su da je automobil pripadao zaposlenom u proizvodnom preduzeću, nakon čega su dva tinejdžera uhapšena zbog sumnje da su umešana u eksploziju.