UBIJEN VISOKI RUSKI ZVANIČNIK: Bomba eksplodirala nadomak Moskve, Putin obavešten (FOTO/VIDEO)
NAČELNIK odeljenja za rakete i artiljeriju ruskog Ministarstva odbrane Damir Davidov poginuo je u ekspoliziji automobila-bombe u ruskom naselju Balašiha, preneo je danas ruski portal Meduza.
Kako se navodi, do eksplozije je došlo u utorak ujutru u Moskovskoj oblasti, nakon što je Davidov uključio automobil i pokrenuo ga sa parkinga.
Očevici su naveli da je on još bio živ nakon eksplozije i da su pokušali da mu pruže pomoć, nakon čega je on preminuo.
Istražni komitet i Tužilaštvo Moskovske oblasti isprva su potvrdili su da se u Balašihi dogodila eksplozija, ali nisu naveli ime preminulog vozača, a takošđe su saopštili da je pokrenut krivični postupak.
Porptparol Kremlja Dmitrij Peskov nije naveo više detalja.
- Kao što razumete, informacije vezane za tekuću istragu ne mogu se otkriti. Ovo je, naravno, stvar naših specijalnih službi - rekao je on, dodajući da je o eksploziji obavešten i ruski predsednik Vladimir Putin.
Nakon toga, naveli su da je automobil pripadao zaposlenom u proizvodnom preduzeću, nakon čega su dva tinejdžera uhapšena zbog sumnje da su umešana u eksploziju.
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