PREMINULA KOŠARKAŠKA LEGENDA! Ovog trenera upamtila je cela bivša Jugoslavija! Evroliga se odmah oglasila!

Osvojio je tri šampionske titule sa tada moćnim Žalgirisom.

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Proslavljeni litvanski trener Vladas Garastas preminuo je u 94. godini života, saopštio je Košarkaški savez Litvanije.

Legendarni stručnjak, koji se smatra jednim od najvažnijih stratega u istoriji evropske košarke, ostavio je neizbrisiv trag kao trener koji je postavio temelje uspeha litvanske "magične igre pod obručima", posle obnove nezavisnosti iste države.

Njegova trenerska karijera neraskidivo je vezana za Žalgiris iz Kaunasa, koji je s klupe predvodio od 1979. do 1989. godine. U tom periodu, Garastas je vodio ekipu do tri uzastopne titule šampiona SSSR (1985–1987), čime je prekinuta dugogodišnja dominacija CSKA iz Moskve.

The legendary Zalgiris coach passed away at age 94



Euroleague Basketball joins the Lithuanian and global basketball family in mourning Vladas Garastas, who passed away at the age of 94.



Garastas coached Zalgiris Kaunas from 1979 to 1989, leading it to three consecutive Soviet… pic.twitter.com/6L0e1tCMEv — EuroLeague (@EuroLeague) June 10, 2026

Kao selektor reprezentacije Litvanije (1992–1997), Garastas je predvodio nacionalni tim do istorijskih uspeha na međunarodnoj sceni.

Pod njegovim vođstvom, Litvanci su osvojili dve bronzane olimpijske medalje – u Barseloni 1992. i Atlanti 1996. godine, kao i srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 1995. godine u Atini - kada su izgubili od Jugoslavije.

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