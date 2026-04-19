Ceo stadion zagrmeo Piksijevo ime: Bivši selektor Srbije dočekan kao nikad pre! (VIDEO)

Nisu mu zaboravili zasluge koje je ostavio rezultatima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nekadašnji vođa "orlova" odavno je napustio klupu nacionalnog tima, posle kraha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto je Srbija ostala bez plasmana na naredni Mundijal.

Međutim, svojevremeni kapiten naše selekcije i dalje uživa status "božanstva", u državi gde je ostavio dubok trag kao igrač i kasnije trener - Japanu.

Njegov senka ne bledi u Nagoji, što su pokazali navijači ovog kluba, prilikom posete Dragana Stojkovića Piksija. Legendarni as je dočekan ovacijama i aplauzima koji podsećaju na najslavnije dane njegove karijere.

Bivši selektor Srbije je prisustvovao dramatičnom meču japanskog šampionata protiv Avispa Fukuoke. Gosti su imali prednost od 2:0 sve do samog finiša, da bi domaća ekipa u poslednjih deset minuta izjednačila, a onda i trijumfovala posle boljeg izvođenja penala. Takav način odlučivanja pobednika je specifičan u ligi "zemlje izlazećeg sunca".

Inače, nekadašnji as Radničkog iz Niša, Crvene zvezde, Olimpika iz Marselja, Verone...ostvario je neraskidivu vezu sa Nagojom koja traje decenijama.

Tokom igračke karijere u vitrine ovog kluba je smestio dva trofeja Kupa, dok je kao trener podigao jedinu titulu šampiona u 87 godina dugoj istoriji Nagoje.

Ekipa blista i u novoj sezoni, pošto je trenutno treća na tabeli Zapadne konferencije Džej lige. Nagoja na kontu ima 18 bodova.

