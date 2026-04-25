Sramni udarci Amera na Nikolu! Jokić ovo nije zaslužio: "Poražen je bez zadatog udarca"

Nikola Jokić trpi žestoke udare javnosti nakon nešto lošije igre Denvera.

Američki novinari Bil Simons i Rob Mahouni ocenjuju da je njegov slabiji procenat šuta za tri veliki problem za Denver koji gubi od Minesote 2:1 u seriji plej-ofa Zapada.

Ubedljivo je Denver poražen od Timbervulvsa 113:96, a u noći između subote i nedelje čeka ih novi susret.

Posebno zabrinjava šut za tri poena, koji je ranije bio jedno od Jokićevih najjačih oružja. Primera radi, pre povrede u januaru pogađao je oko 44 odsto šuteva sa distance, prošle sezone bio je na 42 odsto, dok je po povratku taj procenat pao na oko 32.

- Kao neko ko dugo navija za Jokića, ne mislim da ćemo ga gledati za deset dana. Teško je, jer ne može da pogodi trojku. Minesota igra 'jedan na jedan' protiv njega. Izgleda kao da je poražen bez zadatog udarca. Gledao sam ga u različitim varijantama i znam za trenutak u kojem je okupi ekipu i kaže 'U redu momci, idemo sada'. Možda će doći takav momenat u četvrtoj utakmici, ali u ovoj utakmici je zaista izgledalo tako da nije mogao da reši problem, a ako ne bude mogao da pogađa trojke... Mislim da će biti veoma teško - rekao je Bil Simons u svom podkastu "Ringer".

Na Simonsovu analizu nadovezao se i Rob Mahouni, koji smatra da Jokić u ovom duelu za sada ostavlja slabiji utisak u odnosu na Rudija Gobera, koji predvodi čvrstu odbranu svog tima.

- Jokiću često gledamo kroz prste kada se ovakve stvari dogode. Kada okolnosti nisu idealne, kada momci ispadnu iz rotacije, on dobije veliku slobodu i prostor da greši. Ogroman je problem to što on nije u stanju da na bilo koji način pokrene ekipu u igri protiv Rudija Gobera, u trenucima kada ne ide u ove poslednje dve utakmice. I mislim da je u redu da pričamo o različitim standardima. Pričamo o njemu kao o igraču kome nisu potrebni idealni uslovi da bude efilkasan i kome nije potrebno da sve bude' namešteno' da bi pobedio. Ipak, u ovoj seriji protiv Minesote takav je osećaj - dodao je Mahouni.

