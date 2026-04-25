I BOŠNJACI TVRDE - LAŽNA JE PRIČA O SARAJEVO SAFARIJU: Bivši obaveštajac OS BiH prišao Margetiću i rekao da Vučić nema veze sa tim

ŠTO je bezobzirnija kampanja da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić poveže sa ratnim dešavanjima u Sarajevu tokom devedesetih kako bi se politički kompromitovao, a naša zemlja diskreditovala i označila kao "zločinačka", to se kao kula od karata ruše navodni dokazi koji bi ove tvrdnje trebalo da opravdaju.

Tako je juče u glavnom gradu BiH kontroverzni hrvatski novinar Domagoj Margetić, koji mesecima iznosi monstruozne i neutemeljene optužbe na račun Vučića, održao promociju knjige "Plati i pucaj: Tajne sarajevskih ljudskih safarija" i još jednom ponovio tvrdnje za koje je istraživački portal "Istraga.ba" dokazao da su lažne. On, naime iznosi neistine da je aktuelni predsednik Srbije učestvovao u morbidnom turizmu - jedan je od organizatora dolaska zapadnih bogataša koji su sa brda iznad Sarajeva pucali na njegove opkoljene stanovnike.

Ključni problem za kredibilitet Margetićevih tvrdnji je to što je ustanovljeno da su "dokumenti" na kojima ih bazira - falsifikovani. Najupadljivija je činjenica da su navodni akti komandanta Novosarajevskog četničkog odreda Slavka Aleksića, koje Margetić prezentuje, pisani latinicom, iako su svi autentični spisi tog perioda - uključujući i one korišćene pred Haškim tribunalom - pisani isključivo ćirilicom. Dodatno, na spornim Margetićevim dokumentima izostaju pečati jedinice, a i sam potpis deluje neuobičajeno u odnosu na arhivsku građu. Posebnu težinu ima i izjava samog Aleksića, koji je neposredno pred smrt demantovao tvrdnje da je Vučić imao bilo kakve veze sa njegovom jedinicom ili sa navodnim "safarijem".

Optužio Bakira za likvidacije NA jučerašnjoj promociji knjige u Sarajevu, Margetić je rekao da je prva žrtva zločina istrage o "Sarajevo safariju" Nedžad Ugljen, u to vreme pomoćnik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju (AID), a kao naručioca njegovog ubistva 1996. godine optužio je Bakira Izetbegovića.

- Ugljen je govorio da mu je Kemo Ademović govorio da se ostavi ove istrage, da se mane toga jer će loše završiti. Kemo je živ, živ je i Bakir. Nije rešeno ubistvo Ugljena, kao što nisu rešeni ni ovi ratni zločini. Nastojao sam da odgovorim na ta pitanja u ovoj knjizi, otkrivanjem svih tih veza, koje su bile unutar bivših struktura službi državne bezbednosti Srbije, Hrvatske, BiH - naveo je između ostalog Margetić.

Takođe, tu su i dokazi koji potpuno diskredituju jednog od svedoka navodne Vučićeve povezanosti sa "Sarajevo safarijem", Aleksandra Ličanina. Ovaj Srbin iz Prijedora je 4. marta ove godine u Tužilaštvu BiH dao iskaz u svojstvu svedoka i tvrdi da je tokom opsade Sarajeva bio na Grbavici i u više navrata ranije pričao Margetiću da može da svedoči o Vučićevoj ulozi u svemu tome. Međutim, kako tvrde pojedini mediji, zvanična dokumentacija pokazuje da Ličanin nije mogao biti svedok spornih događaja na Grbavici, jer je do 1995. godine bio na strani muslimanskih snaga. Uz to, u zvaničnoj evidenciji Ministarstva za rad i boračko invalidsku zaštitu Republike Srpske Ličanin je regulisao vojnu obavezu tek u periodu od 26. aprila 1995. do 15. marta 1996. godina (vojna pošta Lukavica).

Koliko su opasne laži poput Margetićevih, narativa koji se ponavlja, umnožava i medijski pojačava do mere da postaje deo javnog diskursa, bez obzira na činjeničnu utemeljenost počeli su da shvataju i u samom Sarajevu. Tako je na jučerašnjoj promociji došlo do incidenta, kada je Margetiću prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao tzv. Sarajevo safari i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome. Subašić je Margetića optužio da opstruira istragu i da će takvi kao što je on dovesti do toga da ovaj slučaj padne na sudu, zbog falsifikata. Margetić je u jednom trenutku pozvao obezbeđenje kako bi udaljili Subašića, a on je hrvatskom novinaru poručio da "može da mu preporuči dobrog psihijatra".

D. M.