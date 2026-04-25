VUČIĆ O LAŽIMA DOMAGOJA MARGETIĆA: Toliko je to glupo i sumanuto, mogli su Hrvati nešto bolje sa smisle
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u Francuskoj, gde učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici. Tokom obraćanje za medije govorio je i o sramnim lažima koje je izrekao Domagoj Margetić.
Kaže da neće da komentariše laži koje je Domagoj Margetić izrekao juče u Sarajevu, na promociji svoje knjige.
- Toliko je to glupo i sumanuto, mogli su Hrvati nešto bolje sa smisle - rekao je on kratko.
