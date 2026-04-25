Izdržao čak 15 projektila: Pre 27 godina u NATO agresiji na Jugoslaviju srušen Žeželjev most u Novom Sadu

NOVOSADSKI most „heroj“, građevinski podvig čuvenog arhitekte Branka Žeželja, srušen je pre 27 godina u NATO bombardovanju, 26. aprila u 1.20 časova. Te noći Novi Sad je ostao i bez svog trećeg mosta, jer su „stari“ i „Most slobode“, srušeni prethodno, tako da više nije bilo veze preko Dunava. Osim čamaca, splavova i skela.

Rušenjem „Žeželjevog mosta“, više od 40.000 žitelja na sremskoj strani ostalo je bez vode. Stanovnici Novog Sada su takođe kuburili sa nestankom vode, jer je bio presečen glavni dovodnik. U tu svrhu su organizovane cisterne sa pijaćom vodom a veoma dugo su stanovnici Petrovaradina na sremskoj strani mogli da koriste samo tehničku vodu. Voda za piće se kupovala u radnjama ili nalivala iz javnih česmi arteških bunara.

Drumsko – železnički most je najduže odolevao NATO bombama. Prkosno. Zbog toga je i poneo epitet „most mučenik“ ali, i „most heroj“. Pre nego što je oboren, gađan je mnogo puta. Sećaju se Novosađani da je 22. aprila u popodnevnim časovima pogođen sa čak četiri projektila. Međutim, u noći 26. aprila, posle više naleta NATO avijacije i, sveukupno na njega ispaljenih više od 15 razornih raketa, odoleo je i pao u mutnu reku. Nije izdražo silinu brojnih detonacija.

Dunav je progutao ogromnu betonsku konstrukciju a tek su ostali krajevi na obalama sa obe strane reke, da potsećaju gde se nalazio. Tog jutra, veliki broj Novosađana se okupio na dunavskoj obali, paleći sveće i polažući cveće, ne krijući žal za „Žeželjevim mostom“.

Generalna proba ispod mosta Žeželjev most je bio izgrađen od prenapregnutog betona, i to od 1957. do 1961. godine, kada je povodom Dana oslobođenja grada, 23. oktobra, pušten u saobraćaj. Kao drumsko-železnički most, dugačak 446 metara i širok 21,50 metara, bio je deo međunarodne železničke trase. Izgradila ga je “Mostogradnja” a njegov tvorac, čuveni inženjer Branko Žeželj, tokom generalne probe i ispita opterećenja, kada je preko mosta prelazila železnička kompozicija, stajao je ispod konstrukcije. Ispit je bio položen.

Presečena je bila veza bačke i sremske strane, Novog Sada sa Petrovaradinom, Sremskim Karlovcima, Sremskom Kamenicom, Beočinom, Čerevićem...Fruškogorjem. Ta noć, 26. aprila je bila jedna od zabeleženih najjačih NATO udara, s obzirom na činjenicu da su tone eksploziva izručene na grad.

Izgradnja novog drumsko- železničkog mosta, kog Novosađani i dalje nazivaju „Žeželjev most“, s obzirom na to da je poneo identičan izgled karakterističnih grandioznih lukova, završena je 1. septembra 2018. godine. Njegova izgradnja koštala je 54,74 miliona evra, od čega je 25,37 miliona evra donacija EU, 25 miliona evra uložili su AP Vojvodina i Grad Novi Sad a 4,37 miliona evra uloženo je iz republičkog budžeta.

U međuvremenu, bačku i sremsku obalu povezivao je „montažno- demontažni most“, paralelan sa „Žeželjevim“ , koji je uklonjen kada je novi „drumsko- železnički“ most pušten u saobraćaj, a njegovi razmontirani delovi su bili uskladišteni na području ranžirne stanice u Novom Sadu.