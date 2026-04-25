Panorama

Astro savet za subotu, 25. april: Kvadrat Sunca i Plutona u znacima novca i preokreta - Dan poslovnih izazova

Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 04. 2026. u 07:00

DANAS, u pola pet po podne, Sunce na petom stepenu staloženog, stabilnog Bika, pravi egzaktan kvadrat (napet aspekt) sa Plutonom na petom stepenu buntovne, ekscentrične Vodolije.

Foto: Depositphotos/Krakenimages.com, stevanovicigor

Ovo se dešava jednom godišnje, jer Sunce jednom godišnje prelazi preko Bika, a egzaktan kvadrat dešava se samo jednog dana u godini (ove godine, 25. aprila).

Sunce je simbol svesti, uspeha, ugleda i jačeg pola, a Pluton moći, novca, strasti i regeneracije. Peti stepen, analogan znaku Lava, simbolizuje ljubav, mlade, umetnost (gluma, muzika, režija), sport, hobije, privatno preduzetništvo. To su oblasti u kojima se fiksni znaci mogu naći pred finansijskim, poslovnim, porodičnim i ljubavnim izazovima. Najviše Bikovi, Škorpije i Vodolije, jer Pluton upravlja Škorpijom, a sada prelazi preko Vodolije. Bikovi i Vodolije će to osetiti u odnosu s autoritetima i nadređenima, Lavovi sa članovima porodice, a Škorpije u partnerskim odnosima.

Pošto Bikom upravlja Venera, planeta ljubavi i novca, kvadrat između Sunca i Plutona, donosi i šanse za veliku zaradu, uz određen rizik. Na ljubavnom planu će rasplamsati strasti, ali i ljubomora i posesivnost.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
