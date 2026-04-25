Astro savet za subotu, 25. april: Kvadrat Sunca i Plutona u znacima novca i preokreta - Dan poslovnih izazova

DANAS, u pola pet po podne, Sunce na petom stepenu staloženog, stabilnog Bika, pravi egzaktan kvadrat (napet aspekt) sa Plutonom na petom stepenu buntovne, ekscentrične Vodolije.

Ovo se dešava jednom godišnje, jer Sunce jednom godišnje prelazi preko Bika, a egzaktan kvadrat dešava se samo jednog dana u godini (ove godine, 25. aprila).

Sunce je simbol svesti, uspeha, ugleda i jačeg pola, a Pluton moći, novca, strasti i regeneracije. Peti stepen, analogan znaku Lava, simbolizuje ljubav, mlade, umetnost (gluma, muzika, režija), sport, hobije, privatno preduzetništvo. To su oblasti u kojima se fiksni znaci mogu naći pred finansijskim, poslovnim, porodičnim i ljubavnim izazovima. Najviše Bikovi, Škorpije i Vodolije, jer Pluton upravlja Škorpijom, a sada prelazi preko Vodolije. Bikovi i Vodolije će to osetiti u odnosu s autoritetima i nadređenima, Lavovi sa članovima porodice, a Škorpije u partnerskim odnosima.

Pošto Bikom upravlja Venera, planeta ljubavi i novca, kvadrat između Sunca i Plutona, donosi i šanse za veliku zaradu, uz određen rizik. Na ljubavnom planu će rasplamsati strasti, ali i ljubomora i posesivnost.