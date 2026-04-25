Astro savet za subotu, 25. april: Kvadrat Sunca i Plutona u znacima novca i preokreta - Dan poslovnih izazova
DANAS, u pola pet po podne, Sunce na petom stepenu staloženog, stabilnog Bika, pravi egzaktan kvadrat (napet aspekt) sa Plutonom na petom stepenu buntovne, ekscentrične Vodolije.
Ovo se dešava jednom godišnje, jer Sunce jednom godišnje prelazi preko Bika, a egzaktan kvadrat dešava se samo jednog dana u godini (ove godine, 25. aprila).
Sunce je simbol svesti, uspeha, ugleda i jačeg pola, a Pluton moći, novca, strasti i regeneracije. Peti stepen, analogan znaku Lava, simbolizuje ljubav, mlade, umetnost (gluma, muzika, režija), sport, hobije, privatno preduzetništvo. To su oblasti u kojima se fiksni znaci mogu naći pred finansijskim, poslovnim, porodičnim i ljubavnim izazovima. Najviše Bikovi, Škorpije i Vodolije, jer Pluton upravlja Škorpijom, a sada prelazi preko Vodolije. Bikovi i Vodolije će to osetiti u odnosu s autoritetima i nadređenima, Lavovi sa članovima porodice, a Škorpije u partnerskim odnosima.
Pošto Bikom upravlja Venera, planeta ljubavi i novca, kvadrat između Sunca i Plutona, donosi i šanse za veliku zaradu, uz određen rizik. Na ljubavnom planu će rasplamsati strasti, ali i ljubomora i posesivnost.
Ova tri horoskopska znaka u maju upoznaju ljubav svog života: Evo šta im se sprema
24. 04. 2026. u 17:59
3 vrste neuništivog cveća za terasu: Cveta kao ludo sve do jeseni (FOTO)
24. 04. 2026. u 17:00
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
